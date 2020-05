Zdaj je čas za modre ljudi

Politični protesti bi morali imeti mnogo višje cilje kot zgolj odstop nekega politika ali stranke. Kaj nam bo upor, če ne bodo prej na vodstvenih položajih pravi ljudje? Nič ali zelo malo! Zbuditi je treba vse v ozadju »skrite«, »speče« strokovnjake, izkušene ljudi – prave diplomate, ki so delno (upravičeno) obupali nad mentaliteto naroda.



A zdaj je res pravi čas, da se narod prebudi! Kje ste moralno in etično naravnani, okoljsko ozaveščeni, zmerni, sočutni, a realni, strpni, odločni, a ne narcisoidni, transparentni, strokovno podkovani in vplivni ljudje? Ljudje, ki boste zaščitili javno zdravstvo ter šolstvo, zavarovali naravo, svobodne novinarje, žvižgače, znanost in kulturo in ostale elemente nacionalne identitete? Ki boste povrnili zaupanje v za mir tako pomembno politično panogo? Zdaj je čas, da zavzamete stolčke zagovornikov naroda ali pa boste soodgovorni, ker dopuščate vse več in več fars, korupcije, klientelizma in oportunizma. Če ni modrosti, vodstvena mesta zavzamejo »zajedalci«. Dokazi za to se pospešeno vrstijo povsod po svetu. Kdaj bo dovolj? Koliko še?



Narod (ki bo vedno iskal mir prek različnih vodij) lahko reši le skupina izbranih, samouresničenih ljudi brez psiholoških deficitov. Skupina izbranih s pravimi vrednotami, v kombinaciji z izkušnjami. In ko vas bodo ljudje videli, poslušali, vam bodo tudi sledili ter vas podpirali. In vam vlivali poguma ter energije za uresničitev pravih idej za skupno dobro. Smo en narod in ena družba. Imamo eno neprecenljivo naravo. Vsak, ki je usmerjen samo v eno smer, izhaja zgolj in samo iz pohlepa.



Dovolj je levo-desnih limonad in pohlepnega izigravanja ljudi pod nekimi zlaganimi etiketami! Osebno se nemudoma vpišem v stranko, kakršno opisujem. In verjamem, da nisem edini. Trenutno stanje glasno kliče po aktivaciji resnično iskrenih in modrih ljudi!