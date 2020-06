Zdrav duh v zdravem (političnem) telesu

Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. V materialnem in duhovnem svetu. V športu in politiki. Predvsem pa v medsebojnih odnosih. Torej – zdrav duh v zdravem telesu.



Zdrav duh v zdravem telesu je v športu bleščeča harmonija gibanja. Telo v gibanju, ki ga poganja zdrav duh proti vrhunskim zmogljivostim. Da, v športu gre za lepoto gibanja, ki osrečuje in plemeniti. Cilj so telesni dosežki.



Vsaka dejavnost mora imeti svoj namen in cilj. Ta cilj je okronan, če se ga lotimo z zdravim duhom v zdravem telesu. Cilj sadjarja so vrhunski plodovi. Kaj v sadjarstvu pomeni zdrav duh? Da bo sadjar izbral najboljše sorte, najbolj zdrave sadike in ravnal tako, da bo dobil najboljše sadje. Predvsem bo moral skrbeti, da bo drevo ostalo zdravo in da se mu ne bo razbohotilo. Stalno bo moral nadzorovati drevesno krošnjo in odvečne, predvsem pa ne rodne veje redno odstranjevati.



Kaj je cilj politike? Da po najboljših močeh dela za svoj narod. Samo za svoj narod! Politika mora nujno imeti zdrav duh v zdravem telesu. Če tega nima, morajo volivci ravnati tako, kot ravna umen sadjar: odstraniti morajo odvečne in neplodne veje!

Zato volivcem toplo priporočam, da s škarjami v roki stalno gledate v politično krošnjo in si vsak dan ponavljate, zdrav duh v zdravem telesu. To zdravi dušo in telo.