Zelena zaprisega obvezuje

Veliko beremo in poslušamo o vojski in varnosti v naši državi in v širnem svetu. Eni o tem pišejo belo knjigo, drugi predlagajo naborniški sistem, iz tujine zahtevajo za skupno varnost vsaj dva odstotka našega BDP, zaradi beguncev in še česa so mimo vseh oblasti ustanovili marogaste varde. Ob teh poglobljenih razpravah pa vsi spregledajo, kaj vse že imamo pri nas za varnost vsake pedi našega ozemlja, vendar pod drugim imenom in pod drugo komando.Slovenska lovska organizacija je bila ustanovljena že leta 1907, njen prvi predsednik je bil Ivan Hribar, ki je bil takrat pri nas med najbolj uglednimi osebnostmi, med drugim je bil tudi župan mesta Ljubljane. Zdaj ima ta organizacija več kot 20.000 članov in status naravovarstvene organizacije. Naša lovska organizacija je članica združenja evropskih lovskih organizacij ter članica Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC).Vsak član naše lovske organizacije ima vsaj po eno puško na veljavnem orožnem listu, veliko članov pa tudi po več. Poleg tega ima vsak član obleko, obutev ter oblačila za vsako vreme in za vse letne čase, predpisani lovski kroj pa čaka v omari na slovesnosti. Po možnosti imajo tudi terensko vozilo zase in za lovskega psa, da o vsej drugi opremi niti ne govorimo. Skupnih stroškov za vse to ne bomo obešali na velik zvon, saj ima vsak lovec že doma probleme, ker si družina veliko odtrga za lovstvo pri vseh drugih potrebah.Pri tem pa ne tajimo, da vsi slovenski lovci opravijo na leto približno en milijon ur obveznega in neplačanega dela za ohranjanje narave, varstva in krmljenja divjadi ter za preprečevanje škode. To delo je zdaj lahko opredeljeno kot Green New Deal (Zeleni New Deal), kar v EU šele napovedujejo zaradi ukrepov, ki naj bi blažili podnebne spremembe. S tem poskušajo ob sedanji podnebni krizi posnemati ameriški New Deal ob svetovni krizi v tridesetih letih prejšnjega stoletja.Slovenska lovska organizacija izdaja že celo stoletje mesečno glasilo, ki ga prejemajo vsi lovci in tudi drugi bralci. V založbi Zlatorogova knjižnica je bilo za celo omaro natisnjenih strokovnih knjig za različna področja lovstva in varstva narave. Knjiga Divjad in lovstvo, ki je bila natisnjena leta 2012 na 630 straneh, je bila že 37. knjiga te založbe. Mednarodni svet za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC) je podelil Zlatorogovi knjižnici pri Lovski zvezi Slovenije plaketo prix technique za leto 1980.Slovenska lovska organizacija je bila prva na svetu, ki je že leta 1998 sprejela in uveljavila etični kodeks lovcev, ki obvezuje z zaprisego vse člane, da spoštujejo etične odnose med seboj in do države, do narave in okolja, do divjadi, lovskih psov, splošne javnosti ... V našem parlamentu so šele v letu 2020 začeli priprave na etični kodeks poslancev. Na kaj pa čakajo še vsi drugi politiki, bančniki, gospodarstveniki? Da o tožilcih in sodnikih niti ne govorimo.