Dvajset tisoč lovcev je vsaj trikrat več, kot je pripadnikov Slovenske vojske. Foto Uroš Hočevar

Gospod Janez Černač je v Pismih bralcev objavil prispevek z naslovom Zelena zaprisega obvezuje (Delo, 3. februarja, stran 7), katerega vsebina je izredno pomembna. Iz članka o vlogi lovcev v naši družbi želim izpostaviti podatek o 20.000 članih slovenskih lovskih organizacij in njihov etični kodeks.Dvajset tisoč oboroženih lovcev je vsaj trikrat več, kot je pripadnikov Slovenske vojske. To so oboroženi slovenski domoljubi, ki so stacionirani po vsej Sloveniji in poznajo vsako ped slovenske zemlje. Imajo svoj etični kodeks, ki lovce obvezuje z zaprisego, da spoštujejo etične odnose med seboj in do države, do narave in okolja ter do splošne javnosti. Ta oborožena armada (po številu je to armada, naša vojska je nima!) je vedno doma (ne v tujini!) z orožjem v rokah in v lovski uniformi, kar državo ne stane niti centa. Navesti je treba, da je naša policija tudi številna in še specializirana v bojevanju, kar je dokazano pri osamosvojitvi Slovenije.Sprašujem torej, zakaj Nato, zakaj tanki in zakaj tujina? Kdo je naš sovražnik? Ni treba slepomišiti! Vsakdo, ki škoduje Sloveniji, znotraj države in od zunaj, ko ogroža naše meje. Naša profesionalna vojska naj bo specializirana za obrambo in naloge doma. Glede na gorat teren potrebujemo predvsem helikopterje za hitre premike in reševanje. Dinozavre v obliki oklepnikov? Hvala, so preživeli! V vojski potrebujemo vrhunsko tehnologijo, in ne vojakov za ritje po blatu. Potrebujemo dobro plačane specialiste vseh vrst, tudi za pomoč in reševanje v nesrečah ter v obnovah po nesrečah.Slovenska obramba bi morala zajemati lovce, policijo in specializirano vojsko. Četrti steber so gasilci, zlasti pri nesrečah. Te stroke je treba negovati in jih razvojno financirati iz državnega proračuna.