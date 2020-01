FOTO:Življenje mora zmagati in življenje bo zmagalo!

Nekaj moramo korenito in na veliko spremeniti pa to še zelo hitro povrhu! Foto Jože Suhadolnik

Upam, da nam bo Dobrim Ljudem, skoraj brez boja in krvi, samo z volilnimi lističi in neustavljivo voljo pravilno osveščene večine človeštva po preživetju in boljšem življenju z levo roko uspelo zmleti megapiromansko norost v sončni prah. Foto Shutterstock

Nova Evropska komisija je »reševanje okoljske problematike« postavila kot svojo Prioritetno agendo št. 1, kar je dobro in skrajni čas. Tule doma v Sloveniji pa se te problematike, tako se mi zdi, lotevamo tipično »po slovenceljsko«, z odnosom »saj se nas ne tiče«, neorganizirano, cincarsko, mlačno, omahljivo in s figo v žepu.Sam menim, da se moramo reševanja te problematike takoj lotiti z vsemi silami, ki jih premoremo, skrajno korenito, skrajno na široki fronti in skrajno hitro. Prvi neizbežni korak na tej poti je, da pri vseh tako imenovanih »opinion makerjih« ter nato tudi pri odločevalcih in široki javnosti vzpostavimo jasno zavest o skrajni nujnosti preprečitve grozečega ekološkega zloma in posledičnega izumrtja vsega človeštva.»Oh, saj ni tako hudo!« porečete. O, pa je! Trdni, neovrgljivi znanstveni dokazi Medvladnega panela za okoljske spremembe (IPCC) nam to kriče potrjujejo. Ukrepi , ki jih IPCC zahteva, tudi. »Skrajni čas je, da začnemo poslušati znanost!« kriči Greta Thunberg. Tej pobudi se pridružujem tudi sam s tem prispevkom.Prof. dr. Yuval Noah Harari razglaša, da je Homo sapiens bog.Če pogledamo trdim, objektivnim znanstvenim dejstvom naravnost v oči, nedvoumno vidimo, da Homo sapiens ni bog, ampak je navaden kurjač. Pravzaprav nenavaden kurjač, saj je zažgal svojo lastno bajto, zdaj pa se dela, da je vse v redu, dokler se lahko pretvarja, da ni nič opazil. Pri tem pa sem mu že na veliko smodi lastna rit. Od srednjega veka sem je kuril samo v peklu, zdaj pa je zakuril že tudi zemljo in nebo, pa to tako močno, da naše prihodnosti morebiti sploh več ne bo.Pri tej »tragikomični« situaciji mi prideta na misel dve preprosti ideji: 1. Tako ne gre več naprej! in 2. Nekaj moramo korenito in na veliko spremeniti pa to še zelo hitro povrhu! In sicer zato, ker je ta bajta, ta zemlja in nebo, slučajno naša skupna bajta, biosfera, dom vsega človeštva in vsega drugega živega na Zemlji, naš edini svet, ki ga imamo. Kristalno jasno pa vemo, da če bomo dopustili, da bi se ta ogenj preveč razplamtel, ni sile v tem našem vesolju, ki bi ga lahko še pravočasno pogasila.Vsi dobri Ljudje, to je Sapiensi – ki nas še niso popolnoma zapustili samoohranitveni nagon, zdrava kmečka pamet, človeško dostojanstvo, nezmotljiv občutek za dobro in pravično, ljubezen, empatija, solidarnost in odgovornost do lastnih potomcev in vsega preostalega živega na Zemlji ter smisel za sodelovanje in organizacijo – moramo hitro postati Ne-kurjači in zagrizeni Gasilci. Vsi se moramo nemudoma pravilno ozavestiti ter bliskovito hitro, množično in skrajno učinkovito globalno stopiti skupaj ter odločno ter skoraj v hipu pogasiti to našo globalno bajto, pogasiti tako zemljo kot tudi nebo. V peklu naj ogenj kar še ostane.Kako bomo to storili? Da bi preprečili z gledišča geološkega časa skoraj hipno izumrtje svoje vrste in še dobršnega delasedanjega Življenja na Zemlji, bomo skoraj hipno vse sedanje okoljsko nevzdržne in ne-trajnostne škodljive načine človeškega bivanja spremenili v okoljsko vzdržne in trajnostne. Ta prehod bo zahteval od nas hitro in učinkovito aktiviranje vseh naših skrajnih duševnih in telesnih moči in zmogljivosti, ki jih bomo skupaj in koordinirano uporabili za uspešno in pravočasno dosego prvega prioritetnega cilja: za preprečitev okoljskega zloma in trajno stabilizacijo vseh vitalnih okoljskih parametrov na Zemlji. Potrebna bodo tudi skrajna odpovedovanja odnosom in stvarem, ki jih zdaj še imamo za samoumevne.Potem ko bomo zemljo in nebo pogasili, ko bomo za vedno globalno stabilizirali naše življenjsko okolje, tako da bo omogočalo varno, zdravo in trajno človeško eksistenco, pa bomo naredili še korak naprej, korak k drugemu prioritetnemu cilju. Ta cilj je vzpostavitev varne, trajne, zdrave okoljsko in družbeno vzdržne, socialno pravične, empatične humane globalne človeške družbe, ki bo živela v harmoniji z Naravo in sama s seboj. To bo vodilo v renesanso vsega Življenja na Zemlji.Pri tem se moramo zavedati, da nam pri tej urgentni orjaški globalni gasilski akciji stoji nasproti megapiromanska norost: megadržave, megakorporacije, megakapitali, megapohlep in megapožrešnost, kar številni slepi antropocentrični verniki kapitalizma in neskončne rasti, lažna znanost, lažni preroki in lažni podatki, ki jih bodo pritresli. Vse skupaj ena sama megapiromanska norost, ki bi še kar naprej rasla, kurila, »piromanila«, tako da bi čisto zadoščalo za en simpatičen, a povsem nenačrtovan skupinski samomor vsega človeštva.Zavedati pa se moramo tudi, da na drugi strani stojimo mi, vse preostalo človeštvo, Dobri Ljudje, dobri in dejansko modri Sapiensi, vsi Ne-kurjači, vsi nepremagljivi Gasilci, vsi neomajni Nosilci Dobrega, to je življenja in reda v tem našem vesolju.Naša naloga je jasna: nujno moramo popolnoma poraziti samomorilske piromanske sile ter pravočasno in učinkovito izpeljati vse za naše preživetje nujne spremembe na globalni, nacionalnih in lokalnih ravneh. Zaradi popolne zgrešenosti megapiromanske norosti in njene totalne skreganosti z interesi golega preživetja to ne bo težko. Upam, da nam bo Dobrim Ljudem, skoraj brez boja in krvi, samo z volilnimi lističi in neustavljivo voljo pravilno osveščene večine človeštva po preživetju in boljšem življenju z levo roko uspelo zmleti megapiromansko norost v sončni prah.»Iz težav se ne moremo spraviti z istimi idejami, strategijami in metodami, s katerimi smo se spravili vanje.« (parafrazirano po Albertu Einsteinu) Ta misel velikega fizika in misleca naj bo z nami na vsakem koraku pri naši nelahki, a vendar veseli in navdihujoči poti.Vodila in krepila pa nas bo tudi misel: »Življenje mora zmagati in življenje bo zmagalo!«