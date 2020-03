Zmote »najboljšega« operaterja

Telemach se razglaša za najboljše omrežje v Sloveniji. Pa je res tako ali so to »zmote velikega operaterja«?



Če ti hočejo kaj prodati, te seveda hitro najdejo, ko pa potrebuješ njihovo pomoč ali odpravo slabo narejenega dela, pa se obdajo z neprestopnim zidom; na telefonu ti zrecitirajo celo paleto svojih dobrih ponudb, te napotijo na operaterje, ki pa so »trenutno vsi zasedeni«, po elektronski pošti pa ti odgovarjajo avtomatično: »Ta odgovor ste prejeli kot avtomatični odgovor na vaše elektronsko pismo in prosimo, da nanj ne odgovarjate.« Pojasnijo tudi, da boste »odgovor prejeli v najkrajšem možnem času«.



Zakaj to pisanje? Na kratko, saj ni potrebno veliko besed!



Dne 26. februarja sem podpisal pogodbo o menjavi naročniškega paketa. Nekaj dni pozneje so to naredili, a po odhodu monterja sem ugotovil, da »stvar« ne deluje. Takoj sem začel brezupni proces, ki traja še danes. Dobil sem najprej odgovor, da so primer predali tehnični službi, od nje sem dobil sporočilo, da so dobili naročilnico, da lahko delo opravijo, jaz pa sem bil še15. marca 2020 brez televizije!



Pa tako v času virusa priporočajo, naj bomo doma in gledamo – televizijo!