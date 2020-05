Značaji, epidemija, neučakanost

Nekdo je izrekel, da Slovenci odpustijo kakršnekoli pregrehe, le uspeha ne. Jaz bi dodal, da mnogi ne prenesejo in drugim ne priznajo več znanja in vedenja ter več občutka za odgovornost, če niso iz njihove črede.



Svarila in navodila zdravstvenih strokovnjakov niso deležna polnega razumevanja in dolžnega upoštevanja. V zadnjem obdobju se kaže še fobija pred omejevanjem prostega gibanja, pa čeprav nevarnost okužbe s strani nevednih in zavestno neodgovornih mnogokomu preti z mučno boleznijo, morda s trajnimi posledicami, s prezgodnjo smrtjo.



Kakor hitro je bila uradno sproščena večja svoboda gibanja, so naši sodržavljani navalili na južno mejo in pred njo čakali več ur, čeprav bi lahko počakali kakšen teden dni, da se naval tistih, ki imajo bolj nujne poslovne razloge, malo poleže.



Medtem bo morda močna grožnja covida, ki nam preti brez političnih opredelitev, tudi še nekoliko oslabela. Res je hudo, če ne veš, kaj bi počel.