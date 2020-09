Certifikati tudi za vlake in semaforje

Testiranje treh podsistemov

Preizkušanje semaforjev

Pri semaforjih se delajo trajnostni testi za svetlobo luči, izziv sta tudi temperatura in vibracije. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Ljubljana – Marsikoga zanima, kaj vse je treba preveriti, preden lahko začne po železniških tirih voziti nova vlakovna kompozicija. Cerifikate med drugim izdaja Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana), ki je nedavno izdal certifikat za vlak Stadler Tip Flirt 3, ta bo v kratkem vozil po naših tirih.Pri certificiranju vlakov med drugim preverjajo ustreznost navodil, zapiranje vrat, kako visoko so vrata, moč konstrukcije. »Če se vlak s 40 kilometri na uro zaleti v betonski zid, ne sme biti nevarno poškodovan. To je treba preizkusiti v praksi … Vozniki v Sloveniji morajo na primer neprestano pritiskati na stopalko in s tem signalizirati, da niso zaspali (budnik). Vozilo mora tudi ustrezati nacionalnim regulatornim pravilom,« je med drugim pojasnil, direktor področja varnosti in elektromagnetike v SIQ Ljubljana.Testiranje oziroma verifikacija je razdeljena na tri vsebinske podsisteme. Prvi je energija oziroma elektrifikacija proge, drugi so tirna vozila, torej vlaki in vagoni in njihove komponente, tretji pa vodenje-upravljanje in signalizacija. SIQ lahko torej verificira celotni podsistem ali pa le posamezne komponente oziroma gradnike. Na sistemu elektrifikacije tako verificirajo na primer ustreznost elektronapajalnih postaj z vidika ustrezne energijske oskrbe vlakov in lokomotiv na progi ali pa merijo kontaktne sile odjemnika toka na kontaktni vod.Na celotni vlakovni kompoziciji lahko verificirajo trk vlaka z drugim voznim sredstvom, merijo lahko hrup, zapiranje vrat, verificirajo dinamiko vožnje, statična obremenilna testiranja, varnostno elektronsko programsko kodo in veliko drugega. Na primeru podsistema vodenja-upravljanja in signalizacije lahko verificirajo signalno pokritost GSM-R, ustreznost povezave z dispečerskim centrom ipd. »Slovenskim in tujim strankam poskušamo ponuditi čim bolj celovito rešitev verifikacije njihovih proizvodov,« pravijo v SIQ.V meroslovnem laboratoriju SIQ so se lani tudi usposobili za kalibracije merilne opreme na lokomotivah po standardu ISO/IEC 17025:2017. Tako so zdaj usposobljeni izdajati akreditirane certifikate za napetostne delilnike in tokovne pretvornike skupaj s števci enosmerne in izmenične električne energije. V EU že dolgo potniški in tovorni promet opravljajo različni izvajalci prevozov, zato postaja sledljivo merjenje porabe električne energije na lokomotivah čedalje pomembnejše. Trenutno v EU poteka kar nekaj projektov, ki obravnavajo metode merjenja ter tudi standardizacijo in prenos teh metod v prakso.Pri semaforjih je bilo zanimivo, pravi Schoss, ko so proizvajalci menjali klasične sijalke za led luči. »Ko smo delali trajnostne teste, se je izkazalo, da svetloba pri nekaterih sčasoma zbledi, za zahtevanih 100.000 ur obratovanja tako niso bile primerne prav vsake. Podoben primer je bil pri smernih kazalcih v avtomobilih. Drugi izziv je bila temperatura. Če se led sijalka segreje, oddaja drugačno svetlobo, včasih je oranžna postajala bolj rdeča in to seveda ni v redu. V semaforjih je bilo treba zagotoviti stalno temperaturo. Poglavje zase so vibracije na križiščih, ki so lahko zelo velike. Kar nekaj testiranj smo opravili in preverjali delovanje semaforske logike, avtomatiko preklopa in varnostne protokole, ki preprečujejo, da bi na križišču povsod hkrati svetila zelena.«