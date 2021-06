Dvojno življenje akumulatorja iz električnega vozila Renault

Akumulator velja za rabljenega, ko na koncu življenjske dobe zapusti vozilo. Vendar je še vedno dovolj zmogljiv za energijsko manj zahtevno rabo. Na tej točki ga prevzamem jaz kot integrator, specializiran za prenovo.

Vsakmour predelava po meri!

FOTO: Renault Nissan Slovenija

Integratorji razstavimo sestavne dele teh izvirnih akumulatorjevin iz njih sestavimo nove akumulatorje. Malce je podobno kockam lego, ko celice ponovno sestavimo z drugačno težo in napetostjo, pač glede na potrebe naših kupcev. To je čarovnija drugega življenjskega obdobja.



Od mopedov za dostavo pic do gostinskih tovornjačkov

FOTO: Renault Nissan Slovenija

FOTO: Renault Nissan Slovenija

Imamo še veliko zamisli za uporabo akumulatorjev v drugem življenjskem obdobju, ki jih še razvijamo.

To doseže s spodbujanjem prehoda na električna vozila, hkrati pa z optimiziranjem in podaljševanjem življenjske dobe akumulatorjev.Skupina Renault želi s svojo družboustvariti, v katerih so združeni električna mobilnost, pametno polnjenje in ponovna uporaba akumulatorjev za shranjevanje energije iz obnovljivih virov. Tako kot po Evropi je tudi v Sloveniji najpogostejše električno vozilo na cesti Renault ZOE. Lepo je videti, da čaka akumulatorje iz tega najbolj prodajanega električnega vozila drugo življenje!Za dosego tegazdružuje svoje strokovno znanje z znanjem drugih akterjev, kot je zagonsko podjetje Green-Vision, ki ima sedež v mestu Etampes blizu Pariza in je specializirano za vgradnjo akumulatorjev v drugem življenjskem obdobju v druga vozila. Ustanovitelj podjetja Yann Lelong pojasnjuje, kako to partnerstvo deluje in čemu daje življenje z rabljenimi akumulatorji iz električnih vozil znamke Renault.Pred desetimi leti je bila Skupina Renault prvi proizvajalec avtomobilov, ki je stavil na krožno gospodarstvo in električna vozila. Danes so rezultati tega tako dobri kot sama stava, saj je podjetje prvo po prodaji električnih vozil v Evropi in ima v krožnem gospodarstvu vodilni položaj zaradi obrata. Delovati na celoten življenjski cikel akumulatorja pomeni pospeševati uvajanje akumulatorjev, ki so zmogljivejši in bolj nizkoogljični, vendar pred reciklažo akumulatorjev ostaja še en pomemben korak: predelava ali ponovna uporaba.Zavedajoč se potenciala, ki ga lahko ponudi akumulator, in okoljskih koristi njegove predelave se je Yann Lelong, po izobrazbi inženir, navdušen nad avtomobili, mehaniko in elektroniko, specializiral za elektrifikacijo in krožno gospodarstvo. S svojim zagonskim podjetjem Green-Vision daje akumulatorjem električnih vozil drugo življenje za stranke, ki iščejo rešitve v skladu z njihovimi potrebami … in njihovimi vrednotami.Partnerstvo z znamko MOBILIZE mu omogoča ponovno uporabo rabljenih akumulatorjev iz električnih vozil znamke Renault, ki so – po skoraj desetih letih dobrega in zvestega služenja – uporabljeni za druge namene. Za uporabo v električnem vozilu niso več primerni, lahko pa se jih uporabi v številne druge namene. Prav s tem se začne njihovo novo življenje, saj so še vedno dovolj zmogljivi za predelavo in uporabo po želji!Ta nova življenja so raznovrstna. Tako se, na primer, akumulatorji lahko uporabijo za pogon dvokolesnikov: električnih koles, mopedov za dostavo pic ali motocikla za doseganje hitrostnih rekordov. Z akumulatorji v drugem življenjskem obdobju je vse mogoče, vključno z velikimi zmogljivostmi!Še en primer je gostinski tovornjaček (food truck), ki je predelan Master Z.E., mobilna gostinska enota brez izpustov tako pri pogonu kot v njegovem kuhinjskem delu. Veliko količino električne energije, ki je potrebna za peko vafljev, delovanje solatnega hladilnika, opekačev in cvrtnikov, zagotavljajo akumulatorji v drugem življenjskem obdobju in sončne celice. Za normalno obratovanje ni več potrebe po električnem priključku ali uporabi generatorja, ki je hrupen in oddaja neprijeten vonj.Akumulatorje drugega življenjskega obdobja je možno uporabiti tudi za prevoz farmacevtskih izdelkov, na primer cepiv, za katere je treba zagotoviti absolutno stalno in natančno nadzorovano temperaturo. Ko voznik ugasne pogonski motor dostavnega vozila, se prekine tudi delovanje hladilne naprave. V takem primeru lahko akumulator v drugem življenjskem obdobju zagotovi potrebno energijo, da hladilni del ostane neprizadet, tudi če je motor ugasnjen.Tako torej dodatna življenjska doba pred reciklažo ni zanemarljiva!