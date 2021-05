E-avtomobili že danes odlična izbira

2

Danes stane v povprečju nov električni avtomobil vsaj 15 tisočakov več kot primerljiva različica avtomobila na bencinski ali dizelski pogon.



Dva tipa uporabnikov

Nacionalne spodbude in promocija bodo pri nakupih odigrale veliko vlogo, saj k nakupu spodbujajo prve kupce, ki bodo tekom življenjske dobe prihranili manj kot kasnejši lastniki. FOTO: Johannes Eisele, AFP



Zanimive ugotovitve

Električni avtomobili so privlačni, predvsem zaradi svojega okoljskega poslanstva – pomembnega vpliva na znižanje izpustov CO, a so ta hip še precej dražji od avtomobilov na fosilna goriva. Razlika v ceni za primerljivo opremljen avtomobil je več kot 15.000 evrov. Po besedahiz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) je to absolutno preveč. Kot je pokazala analiza, ki so jo izdelali na ZPS v sodelovanju z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC in svetovalnim podjetjem Element Energy, pa se bo kmalu obrnilo: električni avtomobili bodo cenovno najugodnejša izbira. Pravzaprav je srednje velik električni avtomobil že danes finančno najbolj zanimiva rešitev za potrošnike, upoštevaje njegovo življenjsko dobo.O tem, ali se potemtakem vozilo na električni pogon izplača kupiti že zdaj, ko je občutno dražji od bencinskega ali dizelskega, so govorili na današnji predstavitvi omenjene raziskave na tiskovni konferenci ZPS. Raziskali so avtomobilske trge in potrošniške navade devetih držav, upoštevali celotno življenjsko dobo avtomobila (16 let) in vse stroške primerjanih tipov avtomobilov oziroma pogonov, tudi izgubo vrednosti na podlagi analize trga, ter zavarovanje in vzdrževanje avtomobila.Za lažjo predstavitev so v analizi oblikovali dva profila uporabnikov. Prvi z družino živi v samostojni hiši na obrobju mesta in bi imel e-avtomobil kot svoj drugi avtomobil. Zanj so izbrali renault zoe, nekakšen »električni clio«. Drugi uporabnik pa stanuje v bloku v mestu in nima svojega priključka za polnjenje avtomobila. Kupil naj bi nekoliko večji avto, VW ID.3, kar bi ustrezalo »električnemu golfu«. Razlika med profiloma je v ceni avtomobila in stroških polnjenja. Oba na leto prevozita okoli 15.000 kilometrov in dobita od Eko sklada 4500 evrov subvencije za nakup avtomobila.Izračun je pokazal, da bi družina v prvih štirih letih uporabe za stroške odštela devet odstotkov več, kot če bi kupili avtomobil z bencinskim motorjem, in še dodatne tri odstotke več, kot če bi se odločili za dizelski model. Naslednji lastnik, ki bi, denimo, kupil in obdržal ta avtomobil prihodnjih pet let, bi že prihranil v primerjavi z bencinskim (1300 evrov), tretji pa v sedmih letih že 4200 evrov. Prihranki v primerjavi z dizlom bi se poznali šele pri tretjem lastniku.Posameznik, ki živi v bloku in kupi električni avto nižjega srednjega razreda, bi na dolgi rok prihranil več, čeprav bi uporabljal samo plačljivo javno polnilno infrastrukturo. V prvih štirih letih je njegov skupni strošek še nekoliko višji kot pri bencinskih ali dizelskih različicah, pri drugem lastniku bi bil prihranek električnega avtomobila že skoraj 15 odstotkov, pri tretjem pa celo več kot 25-odstoten.Primerjava skupnih stroškov lastništva je pokazala, da so srednje veliki električni avtomobili že danes cenejši, majhni bodo od letos naprej, veliki pa po letu 2025.»Potrošniki, ki na leto prevozijo 25.000 kilometrov ali več, lahko že danes prihranijo denar z izbiro električnega avtomobila,« je poudaril Boštjan Okorn iz ZPS, ko je predstavil ključne ugotovitve raziskave. »Razlog so predvsem nižji stroški uporabe, torej nakupa goriva oziroma električne energije, a tudi nižji stroški vzdrževanja.« Cenovno ugodnejši avtomobili z zmernim dosegom bodo že letos in prihodnje leto znižali stroške predvsem prebivalcem mest ali primestnih območij, ki bodo za drugi avtomobil izbrali električno vozilo. Nacionalne spodbude za nakup električnega vozila bodo pri tem odigrale pomembno vlogo, saj bodo k nakupu spodbudile prve kupce, ki bodo sicer prihranili manj kot drugi in tretji lastniki.Po Okornovih besedah so električni avtomobili najbolj pravičen pogonski sistem na trgu. »Medtem ko bodo razmeroma bolj premožni prvi lastniki v povprečju prihranili s prehodom na elektriko šele od leta 2025 naprej, bodo kupci rabljenih vozil (po štirih oziroma devetih letih), ki nosijo nižji delež amortizacije avtomobila, prihranili že z nakupom avtomobila, ki je danes prodan kot nov,« pravi Okorn in dodaja, da alternative električnim avtomobilom z akumulatorjem – na primer priključni hibridi in običajni avtomobili, ki jih poganjajo nove vrste goriv (e-goriva) – prinašajo le malo koristi.