Evropska sredstva za gradnjo malih sončnih elektrarn

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 10 milijonov evrov, od tega bo pet milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad. Na javnem razpisu lahko kandidirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ministrstvo za infrastrukturo pa ga bo predvidoma objavilo v petek.



Preko razpisa bodo na voljo nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

