Hitro posredovanje pri časovno kritičnih pošiljkah

Za nujne pošiljke različne vrste prevozov



Največ povpraševanj iz avtomobilske industrije

Naša ekipa je dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pravi direktor Cargo-partner Slovenija Viktor Kastelic. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Ponudniku celovitih logističnih rešitev z obsežnim portfeljem storitev letalskih, ladijskih, kopenskih prevozov in skladiščnega poslovanja, Cargo-partnerju, ki ga v Sloveniji vodi direktor Viktor Kastelic, je Slovensko logistično združenje lani podelilo priznanje logist leta 2019. Med drugim za uvajanje nenehnih izboljšav in za storitve, ki jih podjetje snuje po meri za širok nabor panog, da bi za svoje stranke po vsem svetu pridobili konkurenčne prednosti.Ena takšnih izboljšav, ki so jo v podjetju uvedli lanskega oktobra, je vzpostavitev urgentne točke 24/7 za hitro posredovanje pri vseh časovno kritičnih pošiljkah. Za ta korak so se odločili zaradi naraščajoče potrebe po hitrih in prilagodljivih transportnih rešitvah. In kot pojasnjuje direktor podjetja Cargo-partner v Sloveniji Igor Kastelic , urgentno točko vodi ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področju časovno kritičnih prevozov. Sodelavci za vsako pošiljko poiščejo več transportnih opcij, zatem pa skupaj s stranko izberejo najbolj optimalno.Za reševanje nujnih, časovno kritičnih pošiljk v Cargo-partnerju Slovenija ponujajo različne storitve. Najhitrejša možnost za krajše razdalje, na primer po Evropi, je prevoz z osebnimi, kombiniranimi in namenskimi tovornimi vozili; za daljše razdalje pa pridejo v poštev različne storitve letalskih prevozov, kot so prednostni letalski prevozi, dostava pošiljk z osebnim kurirjem, čarterski prevozi s tovornimi ali potniškimi letali, prevoz s helikopterjem ali kakšne druge rešitve po meri. »Vsaka naša urgentna rešitev vključuje dostavo do končnega kupca ter kontinuirano spremljanje in obveščanje stranke o statusu pošiljke med celotnim transportom. Da bi zagotovili hitro odzivnost, je ekipa dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu na posebnem elektronskem naslovu in telefonski številki.«Največ povpraševanj za urgentne pošiljke je iz avtomobilske industrije, kjer so kazni za zamudo pri dobavi materiala ali rezervnih delov izredno visoke. Kot pojasnjuje Viktor Kastelic, so veliko povpraševanj za nujne prevoze dobili tudi iz drugih proizvodnih panog, saj je vsaka zaustavitev proizvodnje izredno kritična in povezana z visokimi stroški. Doslej so uspešno dostavili že številne nujne pošiljke, nekatere so bile ekstremno kritične. Med drugim so tako konec lanskega novembra za proizvajalca pnevmatik organizirali transport za pošiljko, ki jo je bilo treba v nekaj dneh prepeljati iz Tajske v Združeno kraljestvo.»Zaradi zasedenosti pristanišč in kratkega roka dostave je bil takrat edina možnost čarterski letalski prevoz. Naša ekipa je pripravila inovativno rešitev, ki je kljub veliki količini blaga omogočila prevoz celotne pošiljke naenkrat. Zaradi kratkega časovnega roka za dostavo je bila natančna usklajenost med stranko in prevoznikom ključnega pomena. Pošiljka je na cilj prispela točno ob dogovorjenem času, s čimer smo zagotovili nemoteno proizvodnjo naše stranke,« še pojasni Viktor Kastelic.