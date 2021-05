Kaj pa če bi svoj novi (električni) avto kar najeli?

Poslovni najem, ki se izplača

FOTO: Žiga Intihar

Več o Petrolovi ponudbi električne mobilnosti in poslovnem najemu e-vozil si preberite na prenovljeni spletni strani podjetja.

Storitev povsem po vaši meri

FOTO: Tomo Jeseničnik

Uporaba električnih vozil ne zagotavlja le manjšega vpliva na okolje, temveč tudi bistveno manjši strošek na prevoženi kilometer. Pri izbiri naslednjega službenega avtomobila zato razmislite o takšnem na elektriko – ki bi ga po vrhu vsega najeli in si tako prihranili dodatne skrbi.Storitevpodjetjem ponujajo pri Petrolu, kjer že dolgo utirajo pot nizkoogljični prihodnosti, saj predstavlja eno od najbolj smiselnih alternativ nakupu lastnih službenih avtomobilov, še posebej z vidika stroškov.V Petrolu pravijo, da se že dolgo zavedajo, da je prihodnost v elektriki in da moramo za lepši jutri s transformacijo cestnega prometa poskrbeti že danes. Zato v podjetju igrajo ključno vlogo pri preboju množične električne mobilnosti v Sloveniji – ne le v garažah posameznikov, ampak tudi v naših podjetjih. Tudi tem želijo namreč omogočiti kar se da prijazen in stroškovno učinkovit prehod na trajnostno mobilnost.V t. i., celostni najem e-vozil, ki ga v Petrolu ponujajo poslovnim uporabnikom, so tako že všteti stroški vzdrževanja vozila, kot so registracija, zavarovanje, redno in izredno vzdrževanje, zimske in letne pnevmatike, premontaža in hramba ter številne druge postavke, povezane z uporabo vozila. Tako lahko podjetja svoj vozni park posodobite brez visokih investicij, zgolj s fiksno mesečno najemnino. Ta vključuje tudi podporo uporabnikom in asistenco z nadomestnim vozilom ter skrbnika, ki zagotavlja, da bo vaš vozni park vedno deloval brezhibno. Še več: ko se poslovni najem konča, je uporabnik prost vseh obveznosti in bremen, tudi prodaje avta ali odjave vozila iz prometa.Če želite tudi vi vzpostaviti okolju prijazen in stroškovno učinkovitejši vozni park, potem je poslovni najem električnih vozil pri Petrolu idealna rešitev, zatrjujejo v podjetju.Petrolovi strokovnjaki bodo namreč natančno proučili potrebe vašega podjetja in vam predlagali optimalno rešitev za vzpostavitev trajnostnega voznega parka, ki bo v celoti prilagojen vašim potrebam. Poskrbeli bodo za vse od analize do svetovanja in naročila vozil ter za vse operativne stroške in postopke prevzema, predaje in vračila vozil.Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.d.