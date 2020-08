Kako do uspešnejšega poslovanja in boljše kakovosti bivanja

Usmerjevalne table.

Foto: Podjetje Palisada Sistemi, strateški partner A1 Slovenija na področju pametnih mest.

Foto: Podjetje Palisada Sistemi, strateški partner A1 Slovenija na področju pametnih mest.

Foto: Podjetje Palisada Sistemi, strateški partner A1 Slovenija na področju pametnih mest.

Za uspešnost podjetij ali občin je pomembno, da prepoznajo potrebe in navade prebivalstva. Le s tem znanjem in zavedanjem lahko podjetja zagotavljajo optimalno ponudbo svojim kupcem, občine pa najboljše storitve svojim občanom. Rešitev za analiziranje tovrstnih podatkov in prepoznavanja potreb potrošnikov je storitev A1 Mobility Insights.Gre za storitev, ki omogoča natančno analizo množičnih podatkov tokov, s katero lahko podjetja in občine bolje načrtujejo svoje aktivnosti in ponudbo na trgu s področja turizma, prodaje, javnega prevoza, dogodkov in podobnega. Na podlagi pametne analizepodatkov lahko namreč prikaže potrebe in navade prebivalstva, pri čemer lahko naročniki storitve pri analizi postavijo številne parametre, relevantne zanje ali za njihovo panogo.Možnosti uporabe storitve Mobility Insights so pestre. Trgovska veriga lahko na primer iz pridobljene analize razbere, od kod kupci prihajajo v njihovo poslovalnico, in na podlagi tega prilagodi svojo ponudbo, odpiralni čas ali celo zamenja lokacijo poslovalnice. Oglaševalcem podatki o gibanju oziroma lokaciji potrošnikov omogočajo vpogled v njihove vsakodnevne navade, na podlagi katerih lahko s svojimi kampanjami natančneje targetirajo potencialne kupce. Turistična panoga lahko analizira podatke, na kateri lokaciji se turisti najraje zadržujejo in koliko časa ter kaj si radi ogledajo.Takšne podatke lahko uporabijo pri pripravi turističnih ponudb, ki prispevajo h kakovostnejšemu bivanju turistov.Storitev A1 Mobility Insights prinaša tudi veliko dodano vrednost pri razvoju pametnih mest. Cilj vsakega župana je izboljšanje kakovosti mestnih storitev ter zmanjšanje stroškov in porabe virov. A1 Mobility Insights pomaga doseči ta cilj (skupaj s podpornimi sistemi) z analizo množičnih podatkov. Na primer, pametna mesta bi lahko na podlagi teh analiz podatkov v realnem času krmilila semaforje (v kombinaciji z v prometni center nameščenim modulom, ki zaznava trend zgoščevanja (redčenja) prometa) in tako znatno omilila zastoje, ki jih povzročijo jutranje in popoldanske konice, uvedla pametna parkirišča v kombinaciji z usmerjevalnimi tablami, ki dinamično preusmerjajo promet iz prenapolnjenega mestnega središča, ali pa na primer omogočila pametno polnjenje električnih avtomobilov ob presežkih energije v elektroenergetskem omrežju ter v realnem času spremljala okoljske parametre in porabo naravnih virov. Storitev omogoča tudi dober vpogled v vzorce gibanja in aktivnosti turistov/obiskovalcev mest in analizo ter vizualizacijo tokov obiskovalcev množičnih prireditev, kar omogoča številne izboljšave v okviru povezanih dejavnosti.Varnost in anonimnost podatkov sta na prvem mestu, zato so podatki, ki jih storitev A1 Mobilty Insights obdeluje, v celoti in dokončno anonimizirani. V postopku priprave produktov je poskrbljeno za maksimalno varnost podatkov. V ta namen so v postopek vključene številne varovalke, ki onemogočajo individualizacijo posameznikov.