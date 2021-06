Kakšna je vizija urbane prihodnosti

Medijska hiša Delo v okviru Delovega poslovnega centra zaključuje večmesečno poslovno kampanjo na temo mobilnosti, ki poteka pod nazivom City as a Lab: Mobilnost 2021 – Vizija urbane prihodnosti. Poslovno kampanjo zaključujemo z dvodnevno spletno mednarodno konferenco, ki bo potekala danes in jutri v organizaciji medijske hiše Delo in AV Living Lab.



Uvodoma bodo prvi dan konference gledalce pozdravili Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, in Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo. Zatem so na temo pametnih mest predvidena predavanja Andreja Berganta, izvršnega direktorja za energetske in okoljske rešitve v Petrolu, Floriana Lennerta, vodje urbanega razvoja in mobilnosti, mesto Neom, ter dr. Vassilisa Agouridasa, direktorja evropskih projektov v Airbusu. Na okrogli mizi, ki bo sledila, pa se bo zadnjima dvema govorcema pridružil mag. Evald Kranjčevič, direktor prodaje energije in rešitev v Petrolu.

Logistika in pametne tovarne

Naslednji sklop konference bo namenjen logistiki in pametnim tovarnam. Svoja razmišljanja bodo najprej predstavili Francis Cepero, direktor vertikalnih rešitev v A1 Digital, Viktor Kastelic, direktor cargo-partner Slovenija, in Erin Beilharz, svetovalka za digitalne projekte in transformacijo v Lufthansa Systems. Na okrogli mizi pa bosta poleg Erin Beilharz sodelovala še Nenad Resman, direktor področja prodaje in marketing v cargo-partner Slovenija, in mag. Marjana Senčar Srdič, vodja tehnologij interneta stvari in inovacij v A1 Slovenija.



Po virtualnem odmoru za kavo pa bo konferenčni sklop namenjen pametnim vozilom. Uvodoma bodo novosti s tega področja predstavili Jaka Klement, direktor službe za avtomobilska zavarovanja v Zavarovalnici Triglav, Sarah Schappert, direktorica Urban-X (Evropa) v skupini BMW, Guy Harpak, vodja tehnologije, R&D Tel-Aviv, Mercedes-Benz, ter ­­­­­Joseph Perry, direktor za nove medije – avtomobilska industrija, Sony Pictures Entertainment. Na okrogli mizi pa se bo Jaki Klementu in Sarah Schappert pridružil Neri Friedlaender, vodja inovacij in partnerstev v Daimlerju.

