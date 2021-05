"Kreativno razmišljanje bi moralo postati navada"

»Z aktivnostmi letošnjega meseca inovativnosti smo širili vedoželjnost in kreativnost med najmlajšimi, s hekatoni pa te transformirali v prave inovacijske kampanje, kjer so dijaki in študentje skupaj z našimi zaposlenimi iskali rešitve za realne izzive podjetja,« pojasnjuje Gregor Smolej, upravljalec inovativnosti v Iskratelu. FOTO: Tadej Kreft

Demonstracijski dan 5G Varnost: V sklopu !N izziva (!N Challenga) naslavljajo različne, strateško pomembne teme, med njimi tudi projekt 5G Varnost. V sodelovanju s konzorcijskimi partnerji in deležniki s področja javne varnosti raziskujejo najkoristnejše primere uporabe novih tehnologij na področju javne varnosti, zaščite in reševanja. FOTO: Iskratel

Izobraževalni dogodki, ki so inovativnost povezali z raznolikostjo, trajnostjo in komunikacijo

»Z aktivnostmi letošnjega meseca inovativnosti smo širili vedoželjnost in kreativnost med najmlajšimi, s hekatoni pa te transformirali v prave inovacijske kampanje, kjer so dijaki in študenti skupaj z našimi zaposlenimi iskali rešitve za realne izzive podjetja. V poglobljenih !N Challenge izzivih smo se skupaj z zaposlenimi in zunanjimi partnerji lotevali še težjih idej in konceptov, kjer smo iskali upravičenost za implementacijo s pomočjo poglobljenih in pospešenih vitkih eksperimentov. Po dnevu inovativnosti v letu 2019, tednu inovativnosti v 2020 in letos mesecu inovativnosti je naš naslednji korak oziroma cilj vpeljati kreativno razmišljanje v naše navade, inovativnost pa kot del vsakodnevnega, rednega dela naših zaposlenih,« je o letošnjem mesecu inovativnosti in prihodnjih načrtih povedal, upravljalec inovativnosti v Iskratelu.V mesecu, posvečenem inovativnosti, so pripravili več izzivov, hekatonov, na katerih so zaposleni v Iskratelu združili moči z dijaki in študenti. Na dvodnevnemso tri ekipe dijakov Strokovne tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj pod mentorstvom Iskratelovih strokovnjakov razvijale ideje in odgovore na realne izzive podjetja. Po seštevku točk strokovne komisije je slavila ekipa v sestavi dijakov Kristijana, dveh Jernejev in Luke pod vodstvom Gašperja Peruška. Njihova rešitev za samodejno testiranje preklopa pametnega telefona iz enega omrežja Wi-Fi na drugega bo v podjetju tudi implementirana.(Susta!Nability Challenge) je naslavljal trajnostne izzive podjetja in ideje treh raznolikih ekip, sestavljenih iz zaposlenih v Iskratelu in mladih članov !N boarda, vodstvenega odbora Iskratela, bodo realizirane skozi strategijo trajnostnega razvoja podjetja. Največ točk strokovne komisije je sicer prejela ekipa v sestavi iskratelovcev Gašperja Berčiča, Toma Bogataja, Andreja Jesenovca ter članice in člana !Nborada Nine Milinkovič in Jana Pokliča, ki so iskali bolj trajnostne poslovne modele z vidika nabavne verige, materialov in embalaže za produkte iz Iskratelove družine Innbox CPE.V sklopu dolgoročne inovacijske kampanje(!N Challenge) z več različnimi, strateško pomembnimi temami, ki podpirajo Iskratelovo transformacijo za rast, pa so v maju gostili strokovni svet inv sklopu projekta. Iskratel v konzorciju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Telekomom Slovenije in podjetjem OSI v okviru triletnega raziskovalnega projekta, sofinanciranega s sredstvi EU, v sodelovanju z deležniki s področja javne varnosti raziskuje najkoristnejše primere uporabe novih tehnologij na področju javne varnosti, zaščite in reševanja (PPDR - Public Protection and Disaster Relief).Med osnovnošolci so prek spletnega časopisa za otroke Časoris spodbujali kreativno razmišljanje z nagradnim natečajem, učenci 5. razreda OŠ Staneta Žagarja Kranj pa so na kreativni decoupage delavnici »Z vedoželjnostjo v vesolje« iz odpadnega tekstila in posebno tehniko šivanja na trajnosten način ustvarjali svoja videnja vesolja.Tri četrtke v Mesecu !Novativnosti so na brezplačnih jutranjih virtualnih dogodkih (!N Wake-up meeting) gostili različne strokovnjake. Vodja Listine raznolikosti Slovenijaje odkrivala pozitivne vidike raznolikosti v podjetjih in družbi., ustanoviteljica in direktorica podjetja Transformation Lighthouse ter članica organizacijskega odbora #EUvsVirus community, je poudarila, kaj lahko kot posamezniki, podjetja in družba že danes naredimo, da omilimo okoljske spremembe in naš vpliv na okolje.iz Šole retorike pa je odkrival inovativnost v komuniciranju ter poudaril, da je ne glede na razvoj vseh tehnologij in orodij človek še vedno najmočnejši medij.Izobraževalni dogodki so bili na voljo tako zaposlenim kot zunanjim slušateljem. Z zaposlenimi pa so posebej obeležili tudi svetovni dan čebel, ki ga 20. maja praznujemo prav na pobudo Slovenije. Praznik čebel so začeli z medenim prigrizkom in končali s posebnim virtualnim dogodkom s predstavitvijo partnerskega podjetja BeeIN, prvega slovenskega operaterja za digitalizacijo industrij in primerov uporabe rešitev industrije 4.0 v Iskratelovi proizvodnji ter povzetkom vseh aktivnosti meseca. Zaposleni so imeli priložnost soustvarjati mesec inovativnosti tudi s sodelovanjem v natečajih, med drugim v posebni kampanji na temo raznolikosti, ki se bo zaključila septembra.Naročnik oglasne vsebine je Iskratel