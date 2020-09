Med tednom na elektriko, čez vikend na bencin – z istim avtom!

FOTO: Renault

FOTO: Renault

FOTO: Renault

Inovativna tehnologija

FOTO: Renault

Trajnostna mobilnost za vse

Potreba po zmanjšanju porabe goriva in izpustov CO2, vedno strožji okoljski standardi in pričakovanja novih kupcev pomenijo, da je elektrifikacija vozil neizbežna. Renault je pionir na področju električnih vozil, zdaj pa je svojo ponudbo obogatil z uvedbo hibridnih pogonskih sklopov E-TECH. Ti so popolnoma skladni z njegovim slovesom, saj so učinkoviti, cenovno dosegljivejši in umeščeni v jedrni del trga, v najbolj prodajane modele znamke. Cilj je izkušnjo vožnje na električni pogon in uživanje v njej približati čim širšemu krogu ljudi, saj se kupci v tem času odločajo vedno bolj pragmatično, razumno, pronicljivo in preudarno.Najbolj prodajani avto v Sloveniji (tudi slovenski avto leta 2020)ohranja vse svoje dobre lastnosti, tako glede privlačnega videza, izjemne varnosti kot tudi prostornosti. Že znanim lastnostim pa zdaj dodaja hibridni pogonski sklop, ki je nalašč razvit tako, da voznik na tehnologijo preprosto pozabi in prepusti vse delo računalnikom. Ti poskrbijo za neopazno prehajanje z električnega na bencinski pogon, v mestu pa lahko tako Clio do 80 odstotkov časa vozi samo na elektriko!No, obljubo iz naslova pa izpolnjujeta priključna hibridain Renault Megane Grandtour. Oba sta dovolj velika, da sta lahko brez težav glavni družinski avto. Njuno inovativno hibridno tehnologijo E-TECH so razvili vrhunski strokovnjaki iz ekstremnega sveta Formule 1. Zato ne preseneča, da zmoreta Captur in Megane kot priključna hibrida do 65 kilometrov v mestu in do 50 kilometrov po odprtih cestah prevoziti s povsem električnim pogonom. Če denimo živite 20 kilometrov od službe, se lahko med tednom brez težav vozite samo na elektriko. Konec tedna, ko vas zamika daljši izlet na morje ali v hribe, pa se bo pod motornim pokrovom prebudil še bencinski stroj in vas skupaj z električnim varno in izjemno udobno odpeljal, kamor vam srce poželi.Vedno manj ljudi dvomi, da je prihodnost mobilnosti električna. S hibridnimi vozili se meja med sedanjostjo in prihodnostjo še bolj briše. Zdaj se vam ni več treba odločati med bencinskim in električnim vozilom. Lahko imate oba pod istim motornim pokrovom, pa tega ne boste opazili. Kar je dobro. Preklapljanje med obema načinoma pogona je namreč povsem samodejno, preverjeno neopazno. Seveda pa lahko, če tako želite, vozilu tudi sami zaukažete, da se želite voziti zgolj na elektriko. Kdo ve, morda se vam bo pa zdaj končno uspelo neopazno zapeljati na domače dvorišče?V Delu smo vsa tri hibridna vozila preizkusili med prvimi v Evropi. Naše vtise si lahko preberetePogonski sklop, ki je uporabljen v, ima dve različici: E-TECH hibrid je polni hibrid (full hybrid oziroma HEV – Hybrid Electric Vehicle), E-TECH priključni hibrid pa je priključni hibrid (full plug-in hybrid oziroma PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle).Renaultovi inženirji so razvili inovativno rešitev za paleto hibridnih pogonov, ki je ustrezna, izvirna in ekskluzivna, saj je predmet več kot 150 patentov! Z drugimi besedami – takega hibrida drugje ne boste našli! Temelji na tako imenovani zaporedno-vzporedni zasnovi hibrida, s kakršno je zagotovljenih kar največ možnih kombinacij in najboljši rezultati z omejevanjem izpustov CO2 med vožnjo.Ta tehnologija hibridov je deležna tudi strokovnega znanja in izkušenj Renaultove ekipe iz Formule 1, saj gre za prenos tehnologij, ki so bile sprva razvite za dirkalnike, zdaj pa so prilagojene za serijske avtomobile s hibridnim pogonom.Skupina Renault stremi k temu, da ponudi trajnostno mobilnost za vse, tako danes kot tudi jutri. Uvedba teh novih pogonskih sklopov je korak k uresničitvi tega videnja. Skupina Renault namerava do leta 2022 množično elektrificirati svojo paleto vozil in ponuditi 8 povsem električno gnanih in 12 elektrificiranih modelov (hibridov in priključnih hibridov).