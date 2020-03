Mobilnost kot storitev, vsebine kot priložnost

Novi poslovni modeli in uporabniške izkušnje

V prestolnici sta lani AV Living Lab in AMZS na ogled postavila samoleteči dron kitajskega proizvajalca EHang. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Evolucija mobilnosti

Pogled na cesto iz samovozečega vozila Navya. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana –v okviru Delovega poslovnega centra letos nadgrajuje lani prvič predstavljeno poslovno kampanjo na temo mobilnosti, ki bo potekala pod nazivom. Poslovno kampanjo bomo zaokrožili z dvodnevno mednarodno konferenco, ki jo skupaj soorganizirata medijska hiša Delo in AV Living Lab, potekala pa bo 9. in 10. junija v Kristalni palači v ljubljanskem BTC.Na konferenci se bo zvrstilo več kot dvajset govorcev iz več kot desetih držav. V okviru poslovne kampanje bomo vsak petek od danes pa do začetka junija v časopisu Delo in na njegovi digitalni platformi delo.si predstavljali nosilne teme kampanje. Med drugim bomo pisali o pametnih mestih ter pametnih zgradbah in delovnih mestih, mobilnih omrežjih pete generacije (5G),mobilnosti kot storitvah, inovacijah in novih priložnostih v mobilnosti in e-mobilnosti, pa električnih polnilnicah in razvoju baterij za električne avtomobile. Osvetlili bomo tudi evropski zeleni dogovor za ogljično nevtralno prihodnost ter ukrepe za dosego ogljične nevtralnosti in njihovo (ne)učinkovitost.Mobilnost bo čez tri desetletja po mnenju Intela na leto ustvarila 7000 milijard dolarjev. »Konferenca City as a Lab: Mobilnost 2020 je dogodek bilijonske industrije. Mobilnost je namreč ena najhitreje rastočih panog na svetu, tudi močno prepletena z digitalno tehnologijo, kar nam omogoča oblikovanje popolnoma novih poslovnih modelov in uporabniških izkušenj. Kdo premika meje mobilnosti? O tem se bomo na konferenci pogovarjali s predstavniki največjih igralcev, kot so Petrol, Airbus, Audi/AID, BMW, Daimler (Mercedes Benz), HPE, Iskratel, JP Morgan, Toyota, Zavarovalnica Triglav, Slovenske železnice, s predstavniki mesta Dubaj in številnih drugih organizacij,« poudarjaiz AV Living Laba, ki je soorganizator konference.Predstavniki globalnih metropol in ponudniki rešitev bodo orisali, kako so uspešno integrirali IKT in mobilnostne rešitve, ter ponudili poglede na urbano mobilnost v prihodnosti, saj rast mest povzroča velike pritiske na infrastrukturo. Mesta se spoprijemajo z izzivi, kako jih narediti bolj dostopna, ob visoki kakovosti bivanja, še dodaja Špela Rode.Mobilnost doživlja evolucijo iz prevoza med dvema točkama v celovito mobilnost kot storitev na zahtevo. V bitki monetizacije novih poslovnih modelov so najuspešnejše tiste storitve, ki uporabniško izkušnjo postavijo v ospredje, hkrati pa z gradnjo ekosistemov ponujajo komplementarne storitve.Ko nas bodo še bolj množično vozili drugi ali umetna inteligenca, bo človeštvo nenadoma dobilo milijarde ur prostega časa. »Nekateri bodo ta čas namenili počitku, branju, delu, prehranjevanju in druženju. Prihod omrežij 5G bo omogočil storitve, kot so filmi, serije, videoigre, infotainment, spletno nakupovanje in številne nove priložnosti. Ključna bo sposobnost povezovanja v novonastalih ekosistemih. Vprašanje pa je, kakšni bodo ti novi vsebinski ekosistemi in kaj vse bomo počeli, ko nam ne bo več treba držati volana in gledati na cesto,« še poudarja Špela Rode.