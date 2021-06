Na velika vrata prihajajo e-vozila in souporaba

FOTO: Matjaž Vreča/Delo

Drugi dan konference, s katero medijska hiša Delo zaključuje svojo večmesečno poslovno kampanjo na temo mobilnosti z naslovom City as a Lab: Mobilnost 2021 – Vizija urbane prihodnosti, se bo osredotočil na mobilnost kot storitev in na električno mobilnost.Prvi panel bo prežet pretežno z žensko energijo. Tri dame in gospod bodo predavali in se pod taktirko direktorja AV Living Laba Daniela Avdagiča pogovarjali o mobilnosti kot storitvi. Ker si »danes lahko prek telefona izposodimo prevozno sredstvo, oddamo svoje prevozno sredstvo, ko ga ne potrebujemo, kupimo vozovnico, naročimo prevoz ali pa se pridružimo že obstoječemu«.Je prihodnost mobilnosti bliže modelu »po porabi« ali »naročniškemu modelu«? Svoja videnja bodo razgrnili (in jih aplicirali na rešitve, ki jih ponujajo njihova podjetja), direktorica SŽ – Potniški promet (govorila bo o novih vlakih in mikromobilnosti),, vodja javnih zadev v Srednji in Vzhodni Evropi pri podjetju Uber (o prihodnosti souporabe vozil),direktorica za poslovni razvoj v podjetju GoTo (o multimodalnosti) indirektorica za poslovni razvoj v podjetju Via (o partnerstvu v integriranem sistemu mobilnosti kot storitve).O mobilnosti, ki se ves čas nezadržno spreminja, in bo v prihodnosti drugačna kot je danes, bo govora v zadnjem panelu. Povabilo k spremljanju predavanj in okrogle mize je udeležence pritegnilo z mislijo: E-mobilnostna tranzicija ne pomeni zgolj lansiranja novih vozil z vgrajeno vrhunsko tehnologijo. Zahteva odlično izobražene zaposlene in izvrstno polnilno infrastrukturo, ki bo integrirana z obstoječimi energetskimi omrežji, hranilniki energije in domačimi elektrarnami. E-mobilnost s prilagodljivimi rešitvami za mobilnost in energijo spodbuja tudi trajnostni ekosistem in razvija nove storitve.O tem bodo govorili:generalni direktor v Renault Nissan Adriatic (o novih kompetencah),, vodja strateških rešitev, Rolls Royce (o spodbujanju zračne mobilnosti),komercialni direktor TWAICE (o življenjskem ciklu baterij),direktor za inovacije in partnerstva pri Mobilize, Groupe Renault invodja razvoja trajnostne mobilnosti, Petrol. Okroglo mizo bo moderirala, AV Living Lab.