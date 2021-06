Ne le tehnologije, pomembne so tudi kompetence uporabnikov

Treningi in izobraževanja tudi ključ do varnosti

Françoise Delion, generalni direktor podjetja Renault Nissan Adriatic je v središče postavil uporabnike avtomobilov, prodajalce ter serviserje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Leteča električna vozila

Trendi v mobilnosti so dosegli točko razvoja, ko je čas, da prevozna sredstva spravimo v zrak in jih opremimo z električnim pogonom, pravi Stefan Breunig, vodja strategije v Rolls Roycu. FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo



Drugo življenje baterij

Za prehod v novo desetletje baterijsko podprte mobilnosti ter za stabilizacijo ponudbe je pomembno upravljanje z baterijami, je dejal Lennart Hinrichs, poslovni direktor podjetja Twaice. FOTO: Leon Vidic/Delo

Energijski hranilniki v Renaultovi tovarni v Douaiu v Franciji, kjer uporabljajo »izrabljene« akumulatorje. FOTO: Renault

Nove razsežnosti souporabe

Jean-Christophe Labarre, direktor oddelka inovacij ter partnerskih strategij pri Mobilize, je povedal, da s svojo novo blagovno znamko v skupini Renault (Mobilize) rešujejo tri velike izzive industrije. FOTO: Leon Vidic/Delo



V sklopu storitve Mobilize bodo na voljo vozila, ki se jih bo lahko uporabljalo v različne namene. EZ-1 bo namenjen mestni vožnji. FOTO: Mobilize

Zadnje dejanje dvodnevne mednarodne konference City as a Lab: Mobilnost 2021, ki jo organizira medijska hiša Delo v sodelovanju z AV Living Lab, je bil namenjen električni mobilnosti.»Ko govorimo o sodobni mobilnosti in mobilnosti prihodnosti, kot proizvajalci avtomobilov po navadi govorimo o novih tehnologijah. Seveda je tehnološki vidik srce nove mobilnosti, a tehnologije je treba znati tudi predstaviti in jih (pravilno) uporabljati,« je v uvodnem nagovoru poudaril, generalni direktor podjetja Renault Nissan Adriatic. V središče je postavil ljudi – uporabnike avtomobilov, prodajalce ter serviserje in njihove kompetence »Ko dobimo v toke nove tehnologije, se nam zdijo nekoristne, ker jih ne znamo uporabljati . Še huje, morda zaradi tega ne moremo uporabljati niti osnovnih funkcij, ali, še huje, zaradi napačne uporabe se sistemi lahko pokvarijo in seveda se postavi vprašanje varnosti,« je opisal pomen ustrezne kompetentnosti uporabnikov in ostalih, ki so v stiku z vozilom v njegovi življenjski dobi.Družba tako veliko pozornost namenja usposabljanjem zaposlenih. Pri tem jim odločilno pomaga tehnologija. Treninge z najboljšimi strokovnjaki organizirajo s pomočjo tehnologije obogatene resničnosti, ki omogoča, da lahko vodijo izobraževanja v živo kjer koli po svetu, kadar koli.Pred letom dni so kot prvi med velikimi igralci v avtomobilski industriji odprli izobraževalni center Renault Nissan Adriatic, moderen izobraževalni center, ki je namenjen kupcem, prodajalcem in mehanikom. Na 3000 kvadratnih metrih se razteza pri Mirni Peči. Del je namenjen kupcem, da se spoznajo s tehnologijami ter se jih naučijo uporabljati tako, da izkoristijo ves njihov potencial. Prodajalci so usposobljeni, da lahko vozila predstavijo in ne samo prodajo.Drugi del je namenjen široki paleti usposabljanj in treningov zaposlenih v servisu, ki segajo vse od spoznavanja motorja in popravil po prometnih nesrečah do ravnanja z baterijami ter mobilnih in digitalnih storitev.V Renaultu Nissanu želimo izzive sodobne mobilnosti naslavljati tako s tehnologijami kot tudi z ljudmi, je poudaril François Delion.Vodja strategije v Rolls Roycuje ocenil, da so trendi v mobilnosti dosegli točko razvoja, ko je čas za njihovo vpeljavo tudi v tretjo dimenzijo. Konkretno: prevozna sredstva je treba spraviti v zrak in jih opremiti z električnim pogonom, kar je priložnost za urbano mobilnost kot tudi za opravljanje nekoliko daljših, regionalnih poti.Družba v sodelovanju s partnerji razvija takšna leteča prevozna sredstva, ki bodo v primerjavi s helikopterji zaradi uporabe električnega pogona tišja, stroški delovanja bodo nižji, zagotavljala bodo večjo varnost, je naštel Breunig. Na ta način bi povezali mestna središča z letališči, s prometno slabše povezanimi območji v okolici, kjer bi bila prednost tudi prihranek časa.Na regionalni ravni so zanimive povezave otokov s celino, tovrstna električno gnana leteča vozila bi bila lahko alternativa krajšim notranjim letom. Kot primer je izpostavil Norveško, kjer želijo do leta 2040 elektrificirati vse kratke (letalske) povezave. »Da uresničitev vizije ni nekje daleč, ampak je realnost zdajšnjega časa, potrjuje dejstvo, da pričakujemo certificiranje prvega električnega zračnega vozila že v letu 2024, drugega pa dve leti kasneje,« je napovedal.iz nemškega zagonskega podjetja Twaice je naslovil vprašanje baterij pri električnih vozilih. Ko gledamo življenjski cikel baterije, moramo zavzeti holistični pristop, to je ključno za prehod v novo desetletje baterijsko podprte mobilnosti ter za stabilizacijo ponudbe v razmerah, ko povpraševanje hitro raste, je dejal.Zahtevna naloga podjetij je, da najdejo pravo razmerje med ceno baterije in njenimi zmogljivostmi ter da je hitro dostopna na trgu in to ob dejstvu, da jim uporabniki v splošnem ne zaupajo preveč. Da bi proizvajalci dvignili zaupanje, podaljšujejogarancije, kar pa zanje pomeni tveganje. »Govorimo lahko o milijardi evrov pri prodanih 100.000 vozilih,« je povedal Hinrichs in dodal da je rešitev nadzor nad vozili ter s tem sprotno vzdrževanje in preprečevanje napak, optimizacijo, posodabljanje programske opreme.Pomembno je, da baterije dobijo drugo življenje , starejše se lahko vgrajuje v vozila, ki jih vozniki uporabljajo za krajše poti, ali pa se uporabijo za drug namen, na primer za shranjevanje energije pri obnovljivih virih energije.Souporaba je še en trend, ki je močno povezan z vzponom električnih avtomobilov. Trije veliki izzivi industrije so, da avtomobili 90 odstotkov časa stojijo, da njihova vrednost po treh letih praviloma pade za polovico in da je ambicija do leta 2030 ustvariti ničelni vpliv na okolje, je dejal, direktor oddelka inovacij ter partnerskih strategij pri Mobilize, ki je nova blagovna znamka v skupini Renault.Z njo pomagajo reševati vse tri izzive, »ponuditi hočemo alternativo tistim, ki vozilo želijo najeti in zmanjšati svoj okoljski odtis, pa najsi bo za prevažanje oseb ali stvari. Prihodnost mobilnosti so souporaba, t. i. naročniški model, tranzit na zahtevo, dostava,« je naštel Labarre in dodal, da je Renault prvi velik igralec v avtomobilski industriji, ki je ponudil avtomobile ter storitve neposredno potrošnikom.Ti lahko posebej za ta projekt oblikovana vozila najamejo glede na potrebe, in sicer lahko za minuto, leto, ali pa do konca življenja. Vozila prihajajo skupaj s kombinacijo opreme, programske opreme ter storitev. Koncept temelji na sodelovanju z mesti in številnimi drugimi ponudniki storitev, povezanih z mobilnostjo.