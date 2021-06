Nove tehnologije za digitalizacijo dobavnih verig

Nove tehnologije in prožni operativni modeli

Za večjo preglednost dobavnih verig

In kaj to pomeni v praksi?

Z vpeljavo senzorjev, avtomatizacije in umetne inteligence se nadgrajuje nivo storitev za končno stranko in zmanjšuje stroške, pravijo v A1 in dodajajo, da na ta način pomagajo ohranjati pregled in optimalni nivo zalog v skladiščih ter v proizvodnjah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Digitalizacija, uporaba sodobne tehnologije, tehnoloških platform in robotizacija so prisotne na vseh področjih. V luči pandemije in motenj v dobavnih verigah imajo vodje nabave vse bolj kompleksno in strateško vlogo, ki je močno vpeta v celotno poslovanje organizacije. Vodje nabave v podjetjih prvič v desetletni zgodovini Deloittove globalne raziskave navajajo, da je njihova glavna prednostna naloga spodbujanje učinkovitega poslovanja, s čimer je nižanje stroškov zdrsnilo na drugo mesto na prioritetni lestvici. Sledi pa jim digitalna preobrazba.Učinkovito upravljanje zahteva optimizacijo poslovnih procesov. Spremembe zahtevajo naročniki tudi od transportno-logističnih podjetij, pravi direktor Združenja za promet pri GZS. Pomembnost izbire pravilne rešitve pa poudarja predsednik Slovenskega logističnega združenjain dodaja, da bo kakovost digitalne podpore pri podjetjih v prihodnje predstavljala konkurenčno prednost. Oskrbovalne verige se že nekaj časa premikajo k učinkovitosti, ki jo poganja avtomatizacija, pojasnjujejo prof. dr., izr. prof. dr.in asist.s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. Učenje z umetno inteligenco in internet stvari sta najboljša načina za zagotovitev najučinkovitejše uporabe virov za hitro, pravočasno dostavo blaga in s čim manjšimi izdatki. »Digitalizacija verige z vlaganjem v umetno inteligenco in inteligentno avtomatizacijo lahko ustvari pametne in okretne oskrbovalne verige, ki lahko hitro spremenijo strategije poslovanja.«Organizacije, ki jih odlikuje agilnost na področju nabave, prekašajo konkurente po vseh glavnih merilih uspešnosti, še navaja najnovejša Deloittova globalna raziskava in dodaja, da se podjetja opirajo na nove tehnologije in prožne operativne modele, da bi se čim bolje prilagodila turbulentnemu poslovnemu okolju in uspevale v naslednji normali. Pomen digitalne preobrazbe se je, kot še kaže raziskava, od leta 2019 povečal kar za 20 odstotkov, kar je drugo največje povečanje od leta 2019. Letos digitalno preobrazbo kot pomembno prednostno nalogo označuje 48 odstotkov vodij nabave. Prioriteta, ki je najbolj pridobila na pomenu, je družbena odgovornost (22-odstotno povečanje glede na leto 2019). Zanjo je 75 odstotkov bolj verjetno, da jo bodo uspešne organizacije merile formalno, in je tema, o kateri uprave zdaj redno razpravljajo. Njen vzpon na prioritetni lestvici potrjuje, da je lahko preudarno usmerjena poraba koristna za družbo.Kot še kaže Deloittova globalna raziskava, so se na četrto mesto uvrstile inovacije, kar odraža potrebo po učinkovitejših notranjih procesih in večji preglednosti dobavnih verig ter sodelovanja z dobavitelji. Po podatkih raziskave imajo uspešne organizacije pregledne oskrbne mreže, saj uporabljajo tehnologije prihodnje generacije.»Letos smo videli, kako strateško vlogo igrajo vodje nabave v organizacijah. Ustvarjajo lahko izjemno dodano vrednost, pomembno vplivajo na obvladovanje tveganj in digitalno preobrazbo ter spodbujajo pobude na področju družbene odgovornosti,« pravi, vodilni partner, zadolžen za svetovanje o tveganjih v Deloitte CE South.Digitalizirajo se ne samo pametne tovarne, ampak celotne dobavne verige. Tako na primer podjetje A1 z rešitvami povezuje praktično vse člene dobavne verige: maloprodajo (analitika, napovedi povpraševanja), skladišča (zaznavanje potreb na tržišču z boljšim sledenjem zalog in prodajo preko vhodnega/izhodnega skladišča), prevozniška podjetja (lokacije in globlji vpogled, na primer rešitev Asset insight ali vpogled v delovna sredstva (mobilna ali statična) ter proizvodnjo. Pri slednji podjetje A1 pomaga z rešitvijo, poimenovano Industrial insight (industrijski vpogled), ki podjetjem omogoča povezavo in nadzor industrijskih strojev in drugih vrst strojne opreme. Med drugim omogoča uporabo podatkov pri naprednem strojnem učenju, kot je na primer odkrivanje nepravilnosti. S tem lahko pravočasno odpravimo napake in preprečimo morebitno zaustavitev proizvodnega procesa ter s tem zamude pri dobavi.S prej omenjenim digitalnim orodjem, imenovanim Asset insight, lahko podjetja izboljšajo poslovne procese z analizo trenutnega in preteklega gibanja delovnih sredstev ter meritvami stanja. Z različnimi nastavitvami lahko prepoznavajo tudi kritične točke. Napredne platforme za obdelavo podatkov in analitiko omogočajo celostno spremljanje delovnih sredstev podjetja v realnem času. Tako na primer lahko prevozno podjetje vsak trenutek preveri, kje se nahajajo njegovi tovornjaki, koliko časa že vozi voznik, kdo je voznik, ali je na njegovi poti zaznano trčenje, ali pa če je morda na nepooblaščeni vožnji. S to rešitvijo lahko podjetje še ob pravem času zazna zlorabe, kraje in pomembne dogodke. Podatki, zbrani s tem orodjem, so po najvišjih standardih zaščite varno shranjeni v oblaku, uporabnikom pa so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu na lastni platformi IoT. »Naj vaše premoženje in stroji delajo namesto vas, ne glede na lokacijo, čas in zmogljivosti,« pravijo v A1 in poudarjajo, da je Asset insight sodobna IoT rešitev v oblaku za povezavo naprav in premičnin.»Povezujemo pametne tovarne in tako omogočamo razvoj digitalnih oskrbnih verig in okolju prijaznih praks. Z vpeljavo senzorjev, avtomatizacije in umetne inteligence nadgrajujemo nivo storitev za končno stranko in zmanjšujemo stroške,« pojasnjujejo v A1 in dodajajo, da na ta način pomagajo ohranjati pregled in optimalni nivo zalog v skladiščih ter v proizvodnjah. Ponujajo tudi rešitve za upravljanje voznega parka in sledenje tovornjakov. Tako med drugim njihove rešitve uporabljajo v transportno-logističnem podjetju Gebrüder Weiss, pa v podjetju za proizvodnjo drobilnikov UNTHA itd.Tako lahko v omenjenem podjetju s pomočjo digitalnega orodja UNTHA Genius in zanesljive senzorske tehnologije neprekinjeno spremljajo delovanje strojev in sproti obdelujejo vse podatke. Na morebitne napake v procesu je uporabnik opozorjen s sporočili neposredno na njegov pametni telefon, tablico ali računalnik. Na ta način se doseže največji možen izkoristek delovnih strojev, hkrati pa se zmanjšujejo stroški, tako za energijo kot zaradi morebitnih izpadov pri delovnem procesu. Omenjeno je tudi odlično orodje za analizo, saj je na podlagi shranjenih procesnih podatkov mogoče napovedati trende, ki predstavljajo dobro osnovo za optimizacijo delovnih procesov ter s tem večjo učinkovitost. Omenjeno digitalno orodje se lahko uporablja z vsemi UNTHA industrijskimi drobilniki, obenem pa se ga lahko prilagodi glede na zahteve vsakega posameznega uporabnika.