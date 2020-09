Nove vsebine in vzpon e-mobilnosti

Ljubljana – Danes poteka drugi dan virtualne mednarodne poslovne konference City as a Lab: Mobilnost 2020. Začel se bo z razpravami o vsebinah kot priložnostih, ki jih bodo predstavili mag. Marjana Senčar Srdič, vodja tehnologij interneta stvari in inovacij pri A1 Slovenija, Fede Ponce, ustanovitelj in direktor inovacij v Ronin X Design, Mark Boris Andrijanič, direktor partnerstev z vladami in mesti v srednji in vzhodni Evropi pri Uberju, Alex Wolfson, direktor razvoja aplikacij v BMW, in Julian Lienich, produktni vodja za e-mobilnost v BMW.



O vzponu e-mobilnosti bosta zatem govorila François Delion, generalni direktor Renault Nissan Slovenija, in Vincent Carré, direktor operacij souporabe vozil v Skupini Renault. Na okrogli mizi pa se jim bosta pridružila še Gregor Schoss, direktor področja varnosti in elektromagnetike v SIQ Ljubljana, in dr. Tadej Smogavec, vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.