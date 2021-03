Petrol postavil prvo ultrahitro električno polnilnico

Prvo vozlišče hitre in ultrahitre električne polnilnice

Električna polnilna infrastruktura predstavlja enega od dveh glavnih segmentov Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja, pravi član uprave Jože Bajuk. FOTO: Blaž Samec/Delo

Evropski projekt Next-E

Družba Petrol je na prodajnem mestu Kozina postavila prvo ultrahitro električno polnilnico. Skupaj s hitro polnilnico je na lokaciji tako nastalo tudi prvo tovrstno vozlišče v državi. Kot so pri tem še napovedali v Petrolu, bodo v prvi polovici leta postavili še tri ultrahitre električne polnilnice: dve v Sloveniji, na prodajnih mestih Maribor Vzhod in Tepanje Zahod, ter na Hrvaškem v Dugopolju pri Splitu pred nakupovalnim središčem.Kot še navajajo, se Petrolova razvejena mednarodna mreža električne polnilne infrastrukture intenzivno širi, tokrat s prvo ultrahitro polnilnico, ki omogoča polnjenje z močjo do 350 kW. »Naša prva ultrahitra polnilnica predstavlja pomemben korak razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu, državi in regiji. S postavitvijo ultrahitrih polnilnic svojim uporabnikom omogočamo, da električne avtomobile napolnijo v najkrajšem možnem času. S tem bistveno izboljšujemo uporabniško izkušnjo in se dodatno pozicioniramo kot najbolj celovit ponudnik trajnostne mobilnosti v regiji,« pravi dr., vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.Na prodajnem mestu Kozina imajo tako posebno kombinacijo hitre in ultrahitre električne polnilnice, kar v praksi pomeni, da lahko svoje baterije sočasno hitro polnijo štiri električna vozila. In sicer dve vozili na hitri polnilnici s skupno močjo do 100 kW in dve na ultrahitri polnilnici s skupno močjo do 350 kW.»Električna polnilna infrastruktura predstavlja enega od dveh glavnih segmentov Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja. S širjenjem omrežja polnilnic v Petrolu sledimo zastavljeni strategiji in viziji, kjer želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo«, pravi mag., član uprave Petrola. Cilj Petrola je do leta 2025 postaviti več kot 1300 novih električnih polnilnic. V letošnjem letu so že postavili deset novih, med katerimi so tri hitre in ena ultrahitra.Družba Petrol v Sloveniji trenutno zagotavlja storitev polnjenja in upravljanja na 106 AC-polnilnicah, 44 DC-polnilnicah (od tega jih je 26 DC SODO), dodatno pa samo upravlja še 25 AC-polnilnic. Na Hrvaškem zagotavljajo storitev polnjenja in upravljanja na štirih AC- in devetih DC-polnilnicah, v Črni gori pa na eni DC-polnilnici.Omenjene hitre polnilnice in prva ultrahitra polnilnica se postavljajo v okviru evropskega projekta Next-E. Ob zaključku projekta, v katerega so vključene vodilne družbe na področjih elektroenergetike, nafte, plina in proizvajalci opreme, bo omrežje obsegalo 222 hitrih (50 kW) in 30 ultrahitrih polnilnic (150-350 kW) na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Kot so še zapisali, s sodelovanjem v takšnih in podobnih strateških projektih Petrol pomaga pri gradnji interoperabilne in nediskriminatorne mreže električnih polnilnic na glavnem koridorju TEN-T v Srednji in Vzhodni Evropi.