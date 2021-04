Petrol prenavlja javno razsvetljavo v Zaječarju

2

Učinkovita in pametna razsvetljava

Družba Petrol skupaj s partnerji, Smart Energy Investment in Maxwell Group, v skladu z načrti izvaja projekt prenove javne razsvetljave v Zaječarju, kjer trenutno poteka menjava skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil. Stroški mesta se bodo tako v 15 letih znižali za več kot milijon evrov, ne da bi mesto v projekt vložilo lastna finančna sredstva ali se zadolževalo, saj vse stroške nosi zasebni partner, navajajo v Petrolu, kateremu je bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services 9. aprila potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB–« in kratkoročno »A–3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.Poleg tega bodo s prenovo javne razsvetljave zmanjšali izpuste za več kot 3400 ton COna leto. »Varovanje okolja tako ostaja Petrolova prioriteta tudi v zahtevnejših časih. Ponosni smo, da omenjeno partnerstvo v Srbiji predstavlja doslej največji projekt te vrste v portfelju skupine Petrol, saj bodo v njegovem okviru zamenjali skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil, z novimi Schreder in Phillips LED-svetili, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo,« navajajo v Petrolu. Kot dodajajo, bodo obenem s partnerji Zaječarju pomagali do več kot 75 odstotkov prihrankov rabe električne energije. Ker se v prihodnjem obdobju pričakuje rast cene električne energije, bodo skupni prihranki na tem projektu najverjetneje še večji, še pravijo.Župan Zaječarjapa dodaja, da je bilo doslej implementiranih že več kot 3000 modernih energetsko učinkovitih LED-svetil, kar že pozitivno vpliva na stroške električne energije. Med drugim je bila že izvedena osvetlitev steze za kolesarje in pešce, ki bo na dolžini štirih kilometrov bogatejša za 155 novih LED-svetil.Svetlobna infrastruktura predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov v razvoju vsakega mesta, saj je učinkovita in pametna razsvetljava eden ključnih gradnikov informatizacije pametnih mest. Energetska učinkovitost je eden izmed ključnih trendov današnjega časa in hkrati ena izmed zahtev evropske ter tudi nacionalne zakonodaje, saj je bil do leta 2019 podan skrajni rok EU za zamenjavo starih in nevarnih svetil. »Projekti prenove javne razsvetljave so odličen primer sodelovanja za skupne okoljske cilje – zmanjšanje ogljičnega odtisa ter svetlobnega onesnaževanja. Hkrati pa omogočajo svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin ter večjo prometno in splošno varnost,« še navajajo v Petrolu.