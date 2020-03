Po Luksemburgu z javnim prometom brezplačno

V Luksemburgu je od marca javni promet brezplačen. Izjema so le vozovnice za vožnjo v prvem razredu vlakov in na nekaterih nočnih linijah avtobusov, je poročala AFP. Z ukrepom država želi predvsem zmanjšati gostoto prometa, posebej velik izziv je v mestu Luksemburg, kjer že več let prenavljajo tramvajsko infrastrukturo in kaže, da dela še ne bodo kmalu končana. V državo s 600.000 prebivalci se vsak dan na delo, najpogosteje z avtom, pripelje še 214.000 Nemcev, Belgijcev in Francije.Ukrep bo imel tudi socialne učinke. Za klasično letno vozovnico je bilo treba odšteti 440 evrov, je poročal Euractiv, posamična karta je stala dva evra. Z ukrepom pa Luksemburg postaja prva država na svetu, ki je sprejela takšno odločitev.Nekatera mesta to že poznajo, v Sloveniji, denimo, Nova Gorica.Tamkajšnji prebivalci se z avtomobilom odpravijo na malo manj kot polovico poslovnih poti, zasebno pa na skoraj tri četrtine. Avtobuse za pot v službo uporablja tretjina zaposlenih, vlake pa petina.