Posvetovanje o trajnostnih letalskih gorivih

Ljubljana - Evropska komisija je včeraj v okviru pobude ReFuelEU letalstvo začela javno posvetovanje o ukrepih za spodbujanje razvoja in uporabe trajnostnih letalskih goriv v EU. Vsi zainteresirani lahko svoje mnenje prispevajo do 28. oktobra.



Prometni sektor bo namreč moral za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora svoje emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 90 odstotkov. K temu bodo morali prispevati vsi načini prevoza, vključno z letalstvom, ki ga je v zadnjih mesecih močno prizadela koronavirusna pandemija.

Letalstvo naj postane okolju bolj prijazno

Cilj pobude ReFuelEU letalstvo je izkoristiti okrevanje kot priložnost, da letalstvo postane bolj okolju prijazno in pomaga doseči podnebne cilje EU s povečanjem večinoma neizkoriščenega potenciala trajnostnih letalskih goriv. Omenjena pobuda je bila objavljena kot del evropskega zelenega dogovora lanskega decembra in bo del strategije za trajnostno in pametno mobilnost, ki naj bi bila sprejeta še letos.