Povezali bodo kolesarsko mestno omrežje

Velenje bo za projekt »Mestno kolesarsko omrežje – center« iz evropskega kohezijskega sklada prejelo 336.000 evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Naložba je sicer vredna 603.000 evrov, zajema pa zgraditev kolesarske infrastrukture v dolžini 900 metrov in 17 parkirišč s 130 mesti. Projekt je eden od tistih v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), iz katerega je sredstva za izboljšanje mestnega kolesarskega omrežja dobilo že več občin.Trasa bo povezala obstoječe odseke mestnega omrežja, povezovala bo poslovna, stanovanjska, storitvena in rekreacijska območja.