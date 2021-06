Renault Megane Conquest: okolju prijaznejši športni terenec

FOTO: Renault Nissan Slovenija

Hibriden po oblikovnem slogu

Hibriden v vseh različicah pogona

Mikro hibrida TCe 140 in TCe 160: gospodarnost, prožnost in udobnost vožnje

Gre za vozilo po najnovejši modi iz svežega segmenta, ki je med kupci izjemno priljubljeno. Žal pa so bila do zdaj to prestižna in draga vozila, dostopna le peščici.Renault Megane Conquest segment kupejevskih športnih terencev demokratizira. Ponuja športnega terenca novega rodu z močnim hibridnim značajem, tako po videzu kot pri pogonskih sklopih. Združuje pomirjujoče visoko sedenje, prostorno notranjost in brezkompromisno velik prtljažnik ter edinstveno svež in športen videz. Brezkompromisen je tudi pri varnosti, za katero je prejel najvišjo oceno – pet zvezdic Euro NCAP. Ponaša se s paleto hibridnih pogonskih sklopov. Med njimi je zastavonoša inovativni E-TECH Hibrid 143, ki mu dela družbo motor 1,3 TCe v dveh mikro hibridnih izvedenkah z napetostjo 12 voltov.Megane Conquest se ponaša z edinstvenim hibridnim videzom. S poudarjeno oddaljenostjo od tal (200 mm), privzdignjeno in mišičasto bočno linijo ter širokimi rameni brez dvoma pripada vrsti športnih terencev. Ta vtis še okrepijo zaščitne obloge pod odbijačema spredaj in zadaj ter zaščitne obrobe blatnikov. Poteze položno spuščajoče se strehe in stranskih oken ustvarjajo dinamičen in vitek lok, ki se razteza do zadnjih oken in avtomobilu daje dinamičen videz, s katerim se uvršča v svet kupejevskih športnih terencev.Megane Conquest je četrti model iz Renaultove ponudbe (po Cliu, Capturju in prenovljenem Meganu), ki je na voljo tudi z novim paketom opreme R.S. Line, to posebno zmesjo elegantnosti in športnosti. Navdihnjen z gensko zasnovo Renaulta Sport in ikoničnim modelom Megane R.S. ima še bolj odločen videz, ki ga še dodatno poudarja posebna oranžna barva karoserije, rezervirana samo za to različico.Megane Conquest je deležen tako tehnologije E-TECH Hibrid 145 kot tudi zmogljivih bencinskih motorjev TCe 140 in TCe 160 z 12-voltnim mikro hibridnim sistemom za učinkovitost, odzivnost in užitke v vožnji.Renault je, sledeč kolesnicam modelov Clio, Captur in prenovljenega Megana, strategijo širjenja inovativne hibridne pogonske tehnologije E-TECH uporabil tudi za Megane Conquest. Ta hibridna tehnologija izhaja iz revolucionarne rešitve, ki je predmet več kot 150 patentnih prijav in je deležna Renaultovega strokovnega znanja iz Formule 1, zlasti kar zadeva rekuperacijo in obnovo energije. Pogonski sklop E-TECH Hibrid ima »zaporedno-vzporedno zasnovo«, katere prednost je večstranska: ponuja največ kombinacij sodelovanja motorja z notranjim zgorevanjem in elektromotorja ter kar najbolj zagotavlja zmanjšanje porabe goriva in izpusta COmed vožnjo.Pogonski sklop E-TECH Hibrid sestavljajo najnovejši 1,6-litrski bencinski štirivaljnik, ki je bil prilagojen za hibridno tehnologijo in ima filter trdnih delcev za zmanjšanje izpusta onesnažil. Njegova moč je 69 kW (94 KM), dopolnjujeta pa ga dva elektromotorja – eden je visokonapetostni zaganjalnik in generator z močjo 36 kW, drugi pa visokonapetostni zaganjalnik in generator z močjo 15 kW.Celota deluje s pomočjo inovativnega »dirkaškega dog clutch« sekvenčnega menjalnika brez sklopke, razvitega v Formuli 1 in temeljito prilagojenega za največje udobje v vsakodnevni vožnji.Z litij-ionskim akumulatorjem zmogljivosti 1,2 kWh (230 V), ki je nameščen v prtljažnik, pogonski sklop E-TECH Hibrid zagotavlja pomemben prihranek pri porabi goriva in izpustu CO. Tako je možno do 80 odstotkov mestne vožnje opraviti izključno na električni pogon, kar pomeni do 40 odstotkov manjšo porabo goriva v primerjavi z motorjem z notranjim zgorevanjem.Tako kot v električnem vozilu se akumulator polni med vožnjo ob upočasnjevanju in zaviranju, lahko pa ga polni tudi motor z notranjim zgorevanjem, kadar motor deluje v optimalnem območju vrtljajev, z izrabo odvečne energije, ki ni potrebna za pogon avtomobila. Ta tehnologija zagotavlja tiho delovanje motorja in udobnost vožnje, hkrati pa zmanjšanje potrate energije. Ponuja vozne občutke brez primere, ki temeljijo na inteligentnosti sistema in za vse okoliščine optimiziranih pravilih upravljanja energije. Voznik je deležen zelo gladke vožnje, saj avtomobil ne glede na razmere vedno speljuje izključno na električni pogon. Prednost tega je dvojna: ves navor je na voljo nemudoma, kar zagotavlja zelo odzivno speljevanje, hkrati pa je zmanjšan izpust COVozniku ni treba skrbeti za nobene parametre, saj tehnologija E-TECH Hibrid vse počne samodejno in nezaznavno. Prilagaja se vsem vrstam cest in rabe v prid kar največje vsestranskosti. Primerna je tako za tiste, ki želijo večjo učinkovitost z vožnjo na elektriko, kot tudi intenzivnim uporabnikom, ki so bili doslej privrženci dizelskih motorjev in iščejo predvsem majhno porabo goriva, ne da bi močno spreminjali dosedanje navade.Megane Conquest je v vseh različicah lahko opremljen tudi z mikro hibridnim pogonskim sklopom, ki temelji na 1,3-litrskem štirivaljnem bencinskem motorju s turbinskim polnilnikom in neposrednim vbrizgavanjem goriva TCe. Mikro hibrid je zasnovan z dodatkom alternatorja-zaganjalnika, ki je vezan na litij-ionski akumulator 12 V, nameščen pod sovoznikov sedež.Ta mikro hibridni sklop je varčen in obenem dovolj močan, da lahko zagotovi pristen užitek v vožnji, hkrati pa izpolni tudi največja pričakovanja, kar zadeva zanesljivost in dolgotrajnost. V kombinaciji s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama EDC je na voljo v izvedenki z močjo 104 kW (140 KM), od zadnjega četrtletja 2021 pa še v izvedenki s 119 kW (160 KM).Tehnologija mikro hibrida z napetostjo 12 V, ki je vgrajena v Megane Conquest, izboljšuje delovanje naprave Stop & Start ter omogoča rekuperacijo energije med upočasnjevanjem vožnje. Prav tako motorju z notranjim zgorevanjem omogoča izklop med zaviranjem. Alternator-zaganjalnik in akumulator motorju pomagata tudi v fazah največje porabe goriva, torej ob speljevanju ali pospeševanju. Mikro hibrid omogoča zmanjšanje porabe goriva za do 8 odstotkov in izpusta COza do 8,5 odstotka, ob tem pa zagotavlja bolj gladko ponovno zaganjanje motorja in bolj udobno vožnjo.Ta mikro hibridni pogonski sklop z bencinskim motorjem 1,3 TCe je opremljen tudi s filtrom trdnih delcev, katerega naloga je, da iz izpušnih plinov odstrani drobne trdne delce in jih ujame v mikro porozno satasto strukturo, ki se v rednih intervalih samodejno regenerira.Naročnik oglasne vsebine je Renault Nissan Slovenija