S službenimi avtobusi v Silicijevo dolino

Mobilnost kot ena najhitreje spreminjajočih se industrij

Nekatera tehnološka podjetja v Silicijevi dolini so že pred več kot desetletjem uvedla avtobusne linije za svoje zaposlene, ki so na delo prihajali iz San Francisca in okolice. Z rastjo zaposlenosti na tem območju pa se je pritisk na nepremičnine tako povečal, da si številni zaposleni s svojimi plačami ne morejo več privoščiti najema stanovanj v bližini, hkrati pa povpraševanje daleč presega ponudbo. Kot je poročal portal Protocol, sta Google in Facebook celo predlagala gradnjo več tisoč stanovanj kar na območju kampusa.Avtobusi zaposlene medtem pobirajo že v več kot sto kilometrov oddaljenih podeželskih krajih. Pokrivajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov veliko območje. Nekateri delavci se na pot odpravijo že ob pol treh zjutraj, da pravočasno prispejo na delo v jutranjo izmeno, navaja Protocol.Facebook s službenimi avtobusi na delovno mesto vsak dan pripelje 6000 delavcev, organiziranih imajo 80 prog, Google pa tretjino zaposlenih, Applovi avtobusi na leto opravijo štiri milijone voženj.