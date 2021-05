Si predstavljate internet stvari v praksi?

Internet stvari v praksi

Tehnologijo 5G so v podjetju A1 začeli testirati že leta 2019, letos pa jo bodo ponudili tudi uporabnikom. FOTO: Matej Družnik/Delo



Pomen kakovostne integracije

Povezano razširjeno okolje je prihodnost skorajda slehernega podjetja, ki se zaveda, da poslovanja ni dobro omejevati zgolj na eno lokacijo. V času specializacije pač velja posamezne naloge zaupati specialistom in strokovnjakom, ne glede na to, kje ti so. Danes, ko vedno več zaposlenih in sodelavcev deluje od doma ter se proizvodna okolja delijo na vedno manjše, a specializirane enote, so ključnega pomena povezljivost, komunikacija, prenos podatkov in seveda nadzor ter upravljanje poslovanja.Internet svari postaja temeljni kamen sodobnega poslovanja, saj je pomemben element podatkovno gnanih podjetij, ki v kompleksnem gospodarskem okolju pridobivajo čedalje večjo prednost na trgu. Moderna IT-infrastruktura in programska oprema omogočata učinkovito vključevanje, izmenjavo in obdelovanje različnih vrst podatkov, ki jih posredujejo v internet povezane naprave. Proizvodnja ali pisarna nista več strogo vezani na posamezno lokacijo, poslovno okolje nove dobe je razpršeno, a povezano. Za povezljivost lahko skrbijo dražji namenski vodniki ali pa ustrezno zavarovana komunikacija in prenos podatkov prek interneta, interneta stvari, brezžičnih ali mobilnih omrežij.Cilj tehnologij interneta stvari je omogočiti, da se podatki in informacije kar najhitreje spremenijo v (dodano) vrednost. Naprave razširjenega okolja se tako vedno bolj povezujejo s poslovnimi središči podjetij in postajajo čedalje bolj integrirane v poslovne procese, poslovanje pa avtomatizirano – hitro in brez napak.»Današnje tehnologije podjetjem že omogočajo začetek postopnega prehoda v digitalno, pametno podjetje. Pri tem jih večina zasleduje enega ali več ciljev, kot so visoka učinkovitost poslovanja, zadovoljstvo kupcev ali pa zniževanje stroškov poslovanja,« pravi Marjana Senčar Srdič , vodja tehnologij interneta stvari in inovacij v podjetju A1 Slovenija. »S tehnologijami, kot so omrežja 4G NB-IoT in LTE-M, že danes omogočamo sodobne poslovne modele, ki jih željno pričakujejo podjetja, ki čakajo na omrežja 5G.«Izziv, kako v celoto povezati ter upravljati na tisoče naprav in lokacij, so v A1 Slovenija pomagali rešiti podjetju JUB. Najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji ima namreč v srednji in JV Evropi nameščenih več kot tisoč mešalnic barv – v različnih trgovinah. Omenjene mešalnice barv oziroma niansirni sistemi, kot jih imenuje stroka, so avtonomne naprave, ki so bile v preteklosti upravljane lokalno – v vsaki trgovini. Vsaka sprememba, povezana z njihovim delovanjem in upravljanjem, je zato zahtevala poseg na lokaciji, kar je podjetju povzročalo visoke stroške, zlasti ob namestitvi in spremembah cen ter barvnih receptur. V A1 Slovenija so zato zasnovali rešitev, ki je omogočila stalno povezavo mešalnic barv s spletom in njihovo centralizirano upravljanje z ene lokacije. Tako lahko v podjetju JUB hitro in enostavno uskladijo nove barvne recepture v vsej regiji, posodobijo cenike, hkrati pa lokalnim trgovcem še vedno omogočajo vpogled v recepture in večnivojsko upravljanje cenikov.Matično avstrijsko podjetje A1 pa je tovarni vozil Magna Steyr pomagalo vzpostaviti pametno proizvodnjo. Nove aplikacije v proizvodnem procesu že uporabljajo rešitve interneta stvari in temeljijo na zanesljivem, hitrem in varnem prenosu podatkov med stroji in roboti ter drugimi sistemi in zaposlenimi v podjetju. »Že pred leti smo si začeli prizadevati, da bi postali pametna tovarna. Intenzivno se ukvarjamo z uporabo rešitev interneta stvari. Tako smo, denimo, povezali nekatere proizvodne in logistične aplikacije ter operacije. Šivalni stroji zdaj prepoznajo, kateri okvirji sedežev in katere vrste usnja ali blaga so jim bili dostavljeni, in samodejno zaženejo ustrezen program šivanja. Za identifikacijo in sledenje materialom in (pol)izdelkom v proizvodnji uporabljamo več deset tisoč značk RFID,« pojasni, vodja oddelka IT v Magni Steyr, in doda, da tovarna v realnem času spremlja prav vsak korak (fazo) nastanka vozil – vse do predaje špediterju.V tovarni v avstrijskem Gradcu so že postavili tudi testno okolje za zasebno omrežje 5G, ki bo še izboljšalo delovanje interneta stvari na lokaciji podjetja in pri dobaviteljih. Visoka odzivnost omrežja in visoke hitrosti prenosa podatkov bodo še nadgradile komunikacijo med stroji in aplikacijami, zato si v Magni Steyr obetajo še višjo učinkovitost in natančnost v proizvodnem procesu.S povezovanjem velikega števila naprav prek mobilnega omrežja, ki so v mestih, proizvodnjah, skladiščih, na cesti ali drugi infrastrukturi, se spreminjajo tudi zahteve do programske opreme. Ljudje kratko malo ne zmoremo več nadzorovati tolikšne gostote podatkov, zato je toliko bolj pomembno, da so naprave tesno integrirane in da jih s poslovnimi sistemi združujejo zmogljivi oblačni sistemi, ki skrbijo tudi za globoke vpoglede in natančno upravljanje povezanih naprav in sistemov.»Še tako dobra rešitev največjo vrednost ustvarja šele takrat, ko je optimalno integrirana v posamezno poslovno ali proizvodno okolje,« pojasni Senčar Srdičeva in doda: »Povezana sredstva izboljšajo uporabo in zmanjšajo operativne stroške. Industrijski internet stvari tudi hitreje zazna ali napove napake, odpovedi in druge neljube dogodke na infrastrukturi ter jih pomaga preprečiti.«Prednosti interneta stvari seveda niso povezane le s proizvodnimi okolji. Od njega imajo koristi prav vsi oddelki v podjetju, ki se zanašajo na točnost in ažurnost podatkov. Povezano razširjeno okolje blagodejno vpliva tudi na produktivnost zaposlenih. Tem pri delu pomagajo samodejni zajem podatkov, obdelava v oblaku in orodja za strojno učenje ter jim omogočajo obogaten vpogled v tekoče dogajanje/poslovanje. Vse to pa je tudi temelj za nove in inovativne rešitve in storitve.