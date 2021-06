Ustanovljen Renault ElectriCity

Renaultova tovarna Douai bo letos začela proizvajati svoj prvi električni avtomobil mégane E-Vision. FOTO: Olivier Martin Gambier

Douai Tovarna bo v letu 2021 začela proizvajati svoj prvi električni avtomobil, mégane E-Vision, na novi modularni konstrukcijski osnovi zveze CMF-EV. Douaiju bo dodeljen nov avtomobil segmenta C na isti konstrukcijski osnovi. Nameščena bo tudi nova električna platforma, namenjena proizvodnji modelov segmenta B.

Maubeuge Tovarna, ki je z modelom kangoo electric pionir in vodilni proizvajalec električnih dostavnikov v Evropi zadnjih 10 let, proizvaja novi kangoo in novi kangoo van za Renault ter njegova partnerja Mercedes in Nissan, od leta 2022 pa bo proizvajala tudi novi kangoo E-tech electric. Poleg tega bodo tej tovarni dodeljene druge različice novega kangooja.

Ruitz Tovarna bo dobila novo dejavnost proizvodnje električnih komponent.



Renaultova tovarna v Maubeugeju bo od leta 2022 proizvajala tudi novi kangoo E-tech electric. FOTO: Renault

Luciano Biondo, direktor Renault ElectriCity. FOTO: Renault

Skupina Renault in predstavniki reprezentativnih sindikatov so podpisali dogovor, ki je podlaga za ustanovitev Renault ElectriCity, nove pravne osebe, ki združuje industrijske obrate na severu Francije: Douai, Maubeuge in Ruitz s skupaj skoraj 5000 zaposlenimi. Ker želijo do leta 2025 izdelati 400.000 vozil letno, bo Renault ElectriCity največje in najbolj konkurenčno središče za proizvodnjo električnih vozil v Evropi.Renault ElectriCity bo predvidoma prispeval k nastanku 700 zaposlitev za nedoločen čas od leta 2022 do konca leta 2024, od tega 350 novih zaposlitev v tovarni Maubeuge in 350 novih zaposlitev v tovarnah Douai in Ruitz. To zaposlovanje bo potekalo v okviru skupnega delovanja z lokalnimi službami za zaposlovanje, vladno agencijo za zaposlovanje Pôle Emploi in vsemi deležniki v regiji, so zapisali v sporočilu za javnost v Skupini Renault.Z omenjenim sporazumom si je Skupina Renault zastavila tri cilje, in sicer omogočiti uvedbo robustnega in koherentnega industrijskega projekta za vse tri tovarne; doseči operativno odličnost z zanašanjem na upravljavski model, družbeni model in na modernizacijo industrijskih obratov ter razviti privlačnost severnega industrijskega središča (Pôle Industriel Nord) s ciljem zgraditi infrastrukturo za ključne sestavne dele električnih vozil.»Regija Hauts-de-France ima vse potrebne odlike, da postane evropska referenca na področju strokovnega znanja in industrijske proizvodnje v celotni vrednostni verigi električnih vozil. Skupina Renault bo v povezavi s svojimi službami za raziskave in razvoj navezovala sodelovanje z univerzami s ciljem, da postavijo in uvedejo sheme izobraževanja, ki bodo prilagojene spreminjajočemu se avtomobilskemu trgu in bodo prispevale z raziskovalnim delom.«Obednem bodo sodelovali v inovacijskih pobudah in se povezovali z zagonskimi podjetji in specializiranimi subjekti za podporo prihodnjega razvoja na avtomobilskem področju s sodelovanjem v podjetniških inkubatorjih. Obenem si bodo prizadevali pokazati prednosti namestitve v bližino svojih tovarn tako za projekt tovarne akumulatorjev, kot tudi za druge partnerje, ki izdelujejo sestavne dele za električna vozila.»Zelo sem ponosen, da sem lahko prispeval k nastanku Renault ElectriCity, simbola Renaultovega strokovnega znanja in tehnološke inovativnosti, in da sodelujem pri povečevanju gospodarske in družbene privlačnosti regije Hauts-de-France v Evropi. Ta sporazum, ki so ga podpisali vsi sindikati, je dokaz, da so zavezanost zaposlenih, konstruktiven družbeni dialog in močna lokalna navzočnost ključni za postavitev robustnega in privlačnega industrijskega modela,« je dejal, direktor Renault ElectriCity.