Stavimo na elektrifikacijo, digitalizacijo in krožno gospodarstvo

Avtomobilsko industrijo je kriza zaradi koronavirusa precej prizadela. Kako je vplivala na poslovanje družbe BMW?

Kako ste preteklo leto prebrodili lokalno, torej v BMW Slovenija?



Torej prodaja ni povsem zamrla?



Očitno se avtomobilski industriji obeta več korenitih sprememb. V vzponu je tako imenovana trajnostna mobilnost. Kako je ta videti z očmi družbe BMW? Kakšne načrte imate na tem področju?



Toda noben avtomobil danes ne nastane na okolju prijazen način …



Omenili ste sestavljanko, kateri del vam še manjka v slovenski ponudbi?



E-mobilnost utegne zavreti tudi zmanjšanje višine subvencij Eko sklada za električno gnana vozila …

Trajnost je sestavljanka, kjer posamezni deli tvorijo celoto, pravi Christopher Puth. FOTO: Žiga Intihar



Sprememb na področju mobilnosti ni malo. Za milenijce, denimo, lastništvo avtomobila ni več statusni simbol, je zgolj (vedno bolj digitalizirano) prevozno sredstvo. Kako bo to spremenilo avtomobilsko industrijo v prihodnjih letih?

Trendi napovedujejo tudi elektrifikacijo prometa. Kako se nanjo pripravlja BMW? Nekaj električnih in še več hibridnih vozil je že v ponudbi. Boste v prihodnje stavili povsem na elektriko? Ali nemara obstaja možnost za še kakšno drugo vrsto pogona, morebiti vodik ali kaj tretjega?

Na katero vozilo pa ste sicer vi najbolj ponosni?

, generalni direktor BMW Group v Sloveniji in regijski direktor za Malto, Ciper in Hrvaško, ki je člansko podjetje, je v intervjuju med drugim povedal, da ima matično podjetje cilj postati ponudnik povsem trajnostne mobilnosti in izdelati okolju najbolj prijazno vozilo.Leto 2020 je bilo za vse nas nepričakovano – tako v osebnem življenju kot v poslovnem okolju. BMW Group ni izjema. V zelo spremenljivem tržnem okolju smo se uspešno spopadli s kompleksnimi situacijami in omejili negativni vpliv pandemije na poslovne rezultate. V danih okoliščinah smo dosegli soliden poslovni izid, hkrati pa smo sprejeli pomembne odločitve glede dolgoročnega delovanja podjetja in še pospešili proces preobrazbe. Visoka raven prilagodljivosti in agilnosti je bila temelj pri doseganju prilagojenih ciljev za leto 2020. Tako kot drugi proizvajalci vozil smo tudi mi v prvi polovici lanskega leta utrpeli padec prodaje, ki je brez primere, a zaradi hitrega odziva in pravih odločitev se je leto za nas kljub pandemiji končalo uspešno.Skladno z ukrepi za zajezitev pandemije smo sprejeli številne preventivne ukrepe in tako zaščitili svoje zaposlene, poslovne partnerje in kupce. Poskrbeli smo za omejevanje medosebnih stikov, zagotovili brezstično in digitalizirano poslovanje ter tako poskrbeli za varnost v salonih in servisnih delavnicah. Hkrati smo okrepili dejavnosti komunikacije in prodaje po digitalnih kanalih, na spletni strani smo postavili virtualni razstavni salon in pripravili posebno ponudbo vozil na zalogi.K sreči ne. Delo nam je olajšalo tudi dejstvo, da smo v letu 2020 predstavili več prenovljenih modelov. S predstavitvijo povsem novega BMW serije 2 gran coupé in električnega MINI-ja smo nadaljevali elektrifikacijo svojih modelov, ta družina zdaj vključuje že ducat priključnohibridnih vozil. Predstavili smo težko pričakovana BMW M3 in M4, ki so ju mediji in kupci lahko v živo – v Luki Koper – videli že dva dni po globalni predstavitvi. Omeniti velja še prenovljeni MINI countryman in sinonim za menedžerski avtomobil – BMW serije 5, ki je prav tako dobil dozo elektrifikacije.Kot član Slovensko-nemške gospodarske zbornice (AHK Slovenija) smo na januarskem virtualnem novoletnem srečanju in podelitvi nagrad nemškega gospodarstva domači javnosti ponosno predstavili popolnoma novi električni BMW iX3 – šlo je za ekskluzivno slovensko premiero vozila. Vse našteto je kakopak prispevalo k dobri prodaji tudi v času krize. BMW Slovenija in njegove znamke so lansko leto končali s 30-odstotnim tržnim deležem v premijskem segmentu vozil. K temu so največ prispevali BMW serije 2, 3, X1 in X3, najširši portfelj elektrificiranih vozil, visoko zmogljivi BMW M, avtomobili luksuznega razreda in močan trend rasti prodaje športnih terencev.Skrb za okolje je eden najpomembnejših izzivov človeštva. Tema okoljske nevtralnosti združuje ljudi in podjetja po svetu. Tudi mi področje trajnostnega razvoja obravnavamo celostno, saj stalno razmišljamo o tem, kako lahko učinkovito ustvarjamo gibanje iz elektrike, kako dosledno lahko znižujemo emisije CO2 v dobavni verigi, kako se lahko izognemo uporabi tako imenovanih kritičnih surovin in kako hitro in dramatično lahko zmanjšamo porabo virov ter postanemo del krožnega gospodarstva.V BMW Group si prizadevamo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje. Do leta 2030 smo si postavili izjemno ambiciozne cilje, saj želimo zmanjšati emisije CO2 na posamezno vozilo v celotnem življenjskem ciklu, in sicer v proizvodnji za 80 odstotkov, v fazi uporabe za več kot 40 odstotkov in v dobavni verigi za več kot 20 odstotkov. Veste, trajnost je sestavljanka, kjer posamezni deli tvorijo celoto. Mi smo poskrbeli, da bo proizvodnja vozil na vseh naših lokacijah že letos neto ogljično nevtralna, naši dobavitelji za proizvodnjo baterijskih celic uporabljajo samo zeleno energijo, prav tako imamo dobave trajnostno pridobljenega litija iz Južne Amerike.Zavezali smo se, da ne bomo uporabljali mineralov, pridobljenih z rudarjenjem pod morji. Z odgovornimi ukrepi torej ustvarjamo popolnoma trajnostno mobilnost. Za to sta potrebna strast in navdušenje. Za prihodnost napovedujemo, da bo najbolj zelen električni avtomobil BMW – najdrznejše podjetje na področju mobilnosti pa BMW Group. Z drugimi besedami: BMW stavi na elektrifikacijo, digitalizacijo in krožno gospodarstvo.Slovenija je zelena in trajnostno naravnana država. Rast povpraševanja po električnih in elektrificiranih vozilih nedvomno pospešujejo finančne spodbude države pa tudi nefinančne, na primer omogočanje vstopa električnim avtomobilom na območja, ki so drugim vozilom nedostopna. Slovenija ima tudi dokaj razširjeno mrežo javnih polnilnic, avtoceste so pokrite s hitrimi polnilnicami. Obstaja torej zelo dobra javna polnilna infrastruktura, žal pa močno zaostaja zasebna. Številne novogradnje namreč sploh nimajo načrtovanih polnilnih mest v garažah, kaj šele da bi jih imele dovolj; obnove obstoječih stavb pa ne predvidevajo prilagoditev, namenjenih polnjenju e-vozil, kar kaže na to, da načrtovalci in upravitelji stavb ne poznajo trenutnih ali prihodnjih potreb uporabnikov stavb. To ovira rast e-mobilnosti.Če se dotaknemo teme Eko sklada, moramo poudariti, da bi si želeli, da bi deloval bistveno bolj pregledno in predvsem dolgoročno zagotavljal stabilnost razmer ter pravočasno obveščanje javnosti. Trenutno je velika težava nenapovedano spreminjanje pogojev in javnih razpisov, kar povzroča veliko negotovosti in zavira prodajo, ki naj bi jo spodbujal prav Eko sklad. Takšni razpisi morajo biti del dolgoročne strategije in zato vnaprej znani. E-mobilnost še vedno zahteva veliko več informacij in dodatno ozaveščenost javnosti. Kakršne koli dodatne birokratske ovire, na primer spreminjanje finančnih pogojev z danes na jutri, izredno negativno vplivajo na splošno izkušnjo nakupovalcev.Ponudniki mobilnosti si prizadevamo, da bi naše stranke doživele odlično uporabniško izkušnjo, nakup avtomobila je zanje izredno pozitiven dogodek. Zato pozivamo Eko sklad, naj v središče svojih dejavnosti postavi uporabnike, digitalizira poslovanje, poenostavi postopke, predvsem pa začne delovati pregledno in zagotavlja stabilne možnosti za prehod v e-mobilnost.Naše podjetje vidi, razume in odgovarja na nove potrebe današnjih in prihodnjih kupcev. Zato rešitve za souporabo avtomobilov ponujamo po vsem svetu in tudi v Sloveniji smo bili v BMW Group med prvimi partnerji ponudnika za izposojo električnih vozil avant2go z modeli BMW i3.Zavedamo se, da se potrebe strank po vsem svetu zelo razlikujejo in da samo ena rešitev za mobilnost ne more ustreči vsem. Naša strategija, poimenovana Moč izbire, strankam omogoča, da izberejo pogonski sklop, ki jim najbolj ustreza glede na njihove želje in potrebe: izjemno učinkoviti dizelski ali bencinski motorji z notranjim zgorevanjem, elektrificirane priključne hibride ali popolnoma električna vozila. Delamo še na drugih vrstah pogona – tudi vodiku. Naslednje leto bomo predstavili BMW X5 s pogonom na gorivne celice. Majhna serija BMW i Hydrogen NEXT bo pokazala, kako si predstavljamo pogonski sklop na vodik.Je pa res, da je trenutno v ospredju predvsem elektrifikacija. Letos želimo kupcem po svetu dostaviti več kot 100.000 popolnoma električnih vozil, ti bodo imeli na voljo pet električnih modelov. Do leta 2023 bomo ponudili 25 elektrificiranih modelov, od tega jih bo več kot polovica popolnoma električnih. Do konca leta 2025 bomo strankam dostavili približno dva milijona električnih vozil – desetkrat več kot lani. Do leta 2030 bo npr. blagovna znamka MINI popolnoma elektrificirana.Ta hip na popolnoma novi BMW iX. Je naš vodilni avtomobil, tako z vidika inovacij kot tehnologije. Je pravi BMW. Popolnoma električno vozilo z dosegom več kot 600 km (po standardu WLTP) podpira izredno hitro polnjenje, hkrati pa je založeno z najsodobnejšo tehnologijo, ki postane vidna šele, ko jo potrebujete – mi ji pravimo kar sramežljiva tehnologija. Vse je intuitivno, preprosto in človeku naravno. Prepričan sem, da bo strankam všeč. Modelu iX bo sledil še povsem električni BMW i4, tudi tega se zelo veselim.