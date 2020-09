Teden mobilnosti pod sloganom Izberi čistejši način prevoza

Ljubljana - Letošnji evropski teden mobilnost bo potekal med 16. in 22. septembrom, ko se bo končal z dnevom brez avtomobila. Od konca prejšnjega tisočletja 22. september namreč velja za svetovni dan brez avtomobila.



Glavna tema letošnjega evropskega tedna mobilnosti je promet s čim manj emisijami za vse. Zaobjema ambiciozen cilj, zapisan v evropskem zelenem dogovoru, po katerem naj bi Evropa postala prva podnebno nevtralna celina. Promet je namreč odgovoren za četrtino izpustov toplogrednih plinov v EU, in ker ta delež vztrajno narašča, želijo s tem dogovorom doseči 90-odstotno zmanjšanje do leta 2050. Samo cestni promet prinese več kot 70 odstotkov izpustov k vsem toplogrednim plinom, ki nastanejo zaradi različnih vrst transporta.



V Sloveniji emisije iz prometa izvirajo skoraj izključno iz cestnega prometa. V preteklih 20 letih se je število registriranih osebnih avtomobilov povečalo za 35 odstotkov, število tovornih motornih vozil pa za 117 odstotkov. V cestnem prometu prevladujejo emisije iz prometa tovornih vozil in avtobusov.