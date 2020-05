Testno omrežje 5G v Iskratelovi proizvodnji v Kranju  

Ljubljana – V Iskratelovem proizvodnem obratu v Kranju imajo odslej vzpostavljeno testno omrežje 5G, s čimer bo omogočen razvoj novih poslovnih modelov in testiranje pametne 5G-infrastrukture, ki omogoča številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, med katerimi so tudi tovarne.



Po tem, ko sta Telekom Slovenije in Iskratel februarja najavila sodelovanje pri razvoju hibridnih javno-zasebnih omrežij 4G/5G za podporo rastoči pametni industriji, sta partnerja v teh dneh v omenjenem Iskratelovem proizvodnem obratu vzpostavila testno omrežje 5G, so sporočili iz podjetij.

Informacije o uporabi 5G iz realnega okolja

Kristijan Melinc, direktor prodaje poslovne enote Omrežje v Iskratelu, je, kot pravi, ponosen, da so omrežje 5G postavili v lastni tovarni. »5G-jedro, ki je plod lastnega znanja in razvoja, smo skupaj s partnerji združili v celovito rešitev, s katero bomo naslovili različne primere uporabe v industrijah. Zdaj imamo možnost izvedeti veliko več o uporabi te tehnologije v realnem okolju kot iz teorije in laboratorijskih testnih projektov.« Da je 5G evolucijska nadgradnja 4G, ki omogoča razvoj novih in inovativnih mobilnih IKT rešitev tudi za vertikalo industrije, pa je dodal Matjaž Beričič, član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo. Po njegovih besedah so z Iskratelom vzpostavili referenčni primer, v okviru katerega bodo lahko na konkretnih primerih uporabe testirali različne zmogljivosti, izvedbe in nove ideje za nove priložnosti.

Pametna tovarna kot ključni primer

Pametna tovarna je prepoznana kot ključni primer uporabe omrežja 5G, zato nadaljujemo njen razvoj, je poudaril Sašo Šimec, izvršni direktor v Iskratelu za izvedbo poslov in direktor poslovne enote EMS (proizvodnja elektronskih komponent). »Njen temelj je prav najsodobnejše in najzmogljivejše omrežje, ki v realnem času združuje živahno 'analogno' dogajanje v tovarni z digitalnimi procesi, ki so danes upravljani v oblaku kot glavnem centru delovanja. Umetna inteligenca v procesih pa naše zaposlene opozarja na morebitna odstopanja v delovnih tokovih, še preden se ti zgodijo. Tako lahko s tehnologijo 5G povečamo varnost naših zaposlenih in hkrati učinkovitost proizvodnje. Prepričan sem, da so tovrstne rešitve prihodnost tudi v drugih dejavnostih in industrijah.«



Inštitut za neionizirna sevanja pa je kot neodvisna in akreditirana institucija poleg testiranj zmogljivosti omrežja opravil tudi meritve elektromagnetnih sevanj delovanja bazne postaje 5G v proizvodnih prostorih Iskratela. Meritve so bile opravljene pri največji obremenitvi oziroma prometu bazne postaje, in sicer s štirimi testnimi terminali, ki so v času meritev sočasno izvajali test hitrosti prenosa podatkov.



»Rezultati meritev kažejo, da so sevalne obremenitve na vseh merilnih mestih daleč pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določa uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, in vrednostmi, ki jih določajo priporočila Sveta 1999/519/ES o omejevanju izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnim sevanjem (o Hz do 300 GHz),« je pojasnil Tomaž Terček z Inštituta za neionizirna sevanja, ki je tudi opravil meritve.