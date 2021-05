Na razpis se je prijavilo kar tri četrt občin

Brez alternative

Mesta in skupnosti morajo priti do ustreznih instrumentov in nove ravni inteligence – postati morajo pametna. Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo, je v tem kontekstu izbira brez alternative.



Skrb za varstvo okolja je prva

Na javni razpis za pametna mesta in skupnosti je prispelo 14 vlog v skupni vrednosti 14 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za javno upravo Povpraševanje po financiranju torej močno presega razpisano vrednost (8 milijonov evrov). Sofinanciranje je omejeno na en milijon evrov na posamezen projekt. Občine so zaprosile za okoli 8,2 milijona evrov za vzhodno in okoli 5,8 milijona evrov za zahodno Slovenijo.V projekte je vključenih 159 občin, kar predstavlja 75 odstotkov vseh slovenskih občin. To izkazuje precejšen interes za digitalizacijo ter uvajanje pametnih rešitev v veliki večini slovenskih občin. Konzorciji so morali izbrati glavno temo, ki jo bodo naslavljali s projektom ter povezane teme, ki bodo vsebovane v rešitvah.Problematike, ki jih najpogosteje rešujejo predlagani projekti, so skrb za okolje ter mobilnost, logistika in transport. V tem posebej izstopa skrb za okolje, saj je prisotna kot glavna tema v štirih vlogah ter kot povezana tema v vseh ostalih vlogah. To dokazuje, da slovenske občine v veliki meri sledijo najnovejšim trendom na ravni Evropske unije. Med pogostejšimi temami so še zdravo in aktivno življenje ter kultura, šport in turizem.Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bo moč doseči z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.