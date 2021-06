Uspešni, ker so bili okretni in prilagodljivi

Gospod Kastelic, čemu pripisujete tako dobre rezultate v tako turbulentnih časih?

Dobro leto po odprtju iLogističnega centra na Brniku so že dodobra napolnili skladiščne zmogljivosti. FOTO: Leon Vidic/Delo



Prvi kvartal drugega leta z epidemijo je mimo. Ali bi po tem, na kakšnih obratih deluje cargo-partner, lahko sklepali, da je najhujše že mimo? Kako kaže za letos?

Ne prizadevajo si le za zmanjšanje izpustov pri prevozih, ampak za zaščito okolja na vseh ravneh. Leta 2019 so pridobili certifikat ISO 14001:2015. FOTO: Leon Vidic/Delo



Je že kaj bolj jasno, ali bo pandemija trajno zmanjšala blagovne tokove med Azijo in Evropo in povečala voznine, bo premešala karte na globalnem trgu, razmerja med logisti?



Vaš iLogistični center na Brniku je star manj kot dve leti. Ali načrtujete že kakšne nove velike investicije?

Direktor podjetja cargo-partner Viktor Kastelic je prejel plaketo za naziv logist leta za dosežke v letu 2019. Z leve: Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja, Viktor Kastelic in profesor na Fakulteti za logistiko dr. Igor Jakomin. FOTO: Arhiv cargo-partner



Najbrž mora biti ob fizični širitvi tehnološko posodabljanje stalen proces?



Kaj je bil za vaše podjetje največji prebojni uspeh?



Tudi Slovenija bo, tako kot vsa EU, spodbujala naložbe v zeleni in digitalni prehod. Kaj lahko logist vašega formata stori za razogljičenje transporta?

Viktor Kastelic zasluge za prejem priznanja pripisuje celotni slovenski ekipi cargo-partnerja, ki je po njegovih besedah izkazala izjemno predanost svojemu delu. FOTO: Arhiv cargo-partner



Kako bosta nadaljnja digitalizacija storitev in prehod na transportno mobilnost, prijaznejšo do okolja, vplivala na cene logističnih in transportnih storitev?



Kakšen bo cargo-partner čez pet let?

Covid-19 je zaradi izpadov v industriji in prekinjenih transportnih poti prizadel tudi logistično dejavnost. Mednarodne raziskave so napovedovale vsaj desetodstoten upad prihodkov, eden večjih slovenskih logistov, cargo-partner, pa je leto 2020 sklenil celo bistveno bolje kot kdaj doslej. Na ravni skupine je presegel milijardo evrov prometa, lokalno je prihodke povečal za dobrih 35 odstotkov, na 59,7 milijona evrov. Dosegel je dobrega 1,5 milijona evrov dobička po davkih. O poslovanju in načrtih družbe smo se pogovarjali z direktorjem, prejemnikom visokega cehovskega priznanja, naziva logist leta 2019.Vsekakor je bilo leto 2020 tudi v logistični panogi edinstveno in daleč najbolj dinamično, kar pomnim. Število in količina klasičnega blaga, kot smo ga vozili do sedaj, sta se precej zmanjšala, skrčile so se tako letalske kot ladijske kapacitete. A hkrati so se pojavile potrebe po nujnih prevozih zaščitne opreme in drugega blaga, povezanega s spremenjeno situacijo na trgu. Naše dobre poslovne rezultate pripisujem temu, da smo se na spremenjene razmere zelo hitro odzvali z reorganizacijo dela, novimi transportnimi rešitvami, pa tudi z novim produktom – »emergency«, s katerim smo organizirali veliko čarterskih poletov in drugih prioritetnih rešitev za dobavo zaščitne opreme in drugega blaga.Veliko časa in virov smo usmerili v digitalizacijo in informacijsko tehnologijo. Ker smo bili v tem že pred pandemijo precej močni, je bila za nas ta transformacija malce lažja. Zelo hitro smo prešli tudi na delo od doma. Glavna zasluga za dobre rezultate gre vsekakor našemu timu, ki je izkazal visoko stopnjo odgovornosti, inovativnosti in zavzetosti.Smo v nenavadni situaciji: velika večina gospodarstva in domače potrošnje se je vrnila na predkoronsko raven, povpraševanja na trgu je dovolj, po drugi strani pa so letalske zmogljivosti še vedno izredno omejene, pri ladijskih prevozih močno primanjkuje prostora in tudi opreme, predvsem zabojnikov. Podobno je na železnici. Posledica so najvišje cene prevozov v zgodovini in stalne zamude pri dobavah – v začetku leta je bila točnost dobav ladjarjev le 34-odstotna. Glede na trenutne razmere po svetu do konca leta ne pričakujemo stabilizacije logističnih tokov in dobavnih verig. A če bomo v cargo-partnerju pri iskanju rešitev za potrebe strank enako uspešni kot lani, kljub vsemu lahko upamo na novo rekordno leto.Dejstvo je, da tudi v Aziji stroški dela naraščajo. Panoge z najcenejšo delovno silo so se večinoma že preselile iz Kitajske v druge, cenejše azijske države. Vsekakor tudi visoke cene prevozov in nestabilnost dobavnih rokov vplivajo na evropska podjetja, da si iščejo dobavitelje bliže, predvsem v vzhodni Evropi. Vendar pa v bližnji prihodnosti sami ne pričakujemo bistvenih sprememb v blagovnih tokovih. Razmerja med logisti na globalnem trgu so se že malo spremenila, prišlo je do nekaterih prevzemov, kakšno podjetje je ugasnilo, vendar tudi v tem pogledu najbrž ne bo radikalnih sprememb.Po dobrem letu od odprtja iLogističnega centra na Brniku smo že dodobra zapolnili kapacitete, zato smo se predčasno odločili za gradnjo druge faze, ki smo jo sicer načrtovali za obdobje od leta 2024 do 2026. Novi objekt bo imel dodatnih 14.100 kvadratnih metrov skladiščnih površin v treh etažah. V širokoregalnem in ozkoregalnem sistemu bo zagotovljenih 9000 paletnih mest. V novem objektu bo urejena pristajalna steza za drone, prav tako pakirna linija, del objekta bo prilagojen storitvam za oskrbovanje spletnih trgovin, kjer bo tudi drive-in prevzemno mesto za osebni prevzem ali vračilo paketov. Dodatno bomo investirali v sedanji objekt: vanj bomo vgradili še en visokoregalni sistem z novimi 2500 paletnimi mesti in hibridno-pretočni regalni sistem s 1200 paletnimi mesti.Da, nadaljevali bomo tudi pospešeno digitalizacijo poslovanja. V sodelovanju z avstrijskim podjetjem WiseTech Global bomo implementirali globalno platformo CargoWise, ki bo odlično dopolnjevala našo sedanjo platformo SPOT. Novi sistem bo omogočal izvajanje zelo zapletenih transakcij na področjih, kot so transport, skladiščenje, špedicija, carinjenje, sledenje pošiljk, e-trgovina ter usklajeno čezmejno poslovanje. Uporabljali bomo eno bazo podatkov za poslovanje z različnimi uporabniki, za različne namene, v različnih državah, v različnih jezikih in valutah. Upravljanje logističnih operacij po vsem svetu s pomočjo ene same platforme, ki bo omogočala vpogled v dobavno verigo v realnem času, bo podjetju cargo-partner omogočilo še večjo operativno učinkovitost in večjo osredotočenost na zadovoljstvo strank. Pričakujemo, da bomo lahko precej izboljšali svojo stroškovno učinkovitost in produktivnost. Platformo CargoWise bomo postopoma implementirali v Aziji, Oceaniji, Evropi in ZDA, pri čemer bo aplikacija v prvih državah zaživela sredi letošnjega leta, zaključek implementacije pa je predviden marca 2023.V podjetju si nenehno prizadevamo za izboljšave, tako na področju tehnologije, informacijske podprtosti kot tudi pri logističnih procesih, saj so te nujne za konkurenčnost in visoko kvaliteto storitev. V Sloveniji cargo-partner posluje že od leta 1996, zadnjih 15 let pa je eden največjih logistov v državi. Največja prelomnica je bila zagotovo ureditev novega iLogističnega centra, ki smo ga odprli avgusta 2019. Zgradili in opremili smo ga v skladu z najvišjimi tehničnimi zahtevami, kar nam zagotavlja visoko učinkovitost oziroma produktivnost. Tu smo implementirali številne novosti, na primer napredno tehnologijo klimatizacije, ki omogoča skladiščenje in manipulacijo najbolj zahtevnega blaga, kot so zdravila in medicinski pripomočki, živila in prehranska dopolnila, blago avtomobilske in visokotehnološke industrije. Objekt omogoča tudi preprosto vgradnjo hladilne komore za skladiščenje blaga, ki zahteva temperaturni režim od 2 do 8 °C.Ne prizadevamo si le za zmanjšanje izpustov pri prevozih, ampak za zaščito okolja na vseh ravneh. Leta 2019 smo pridobili certifikat ISO 14001:2015, ki potrjuje, da izpolnjujemo visoke okoljske standarde. Trudimo se za čim bolj optimalne transportne poti, prednostno sodelujemo s prevozniki, ki uporabljajo vozila Euro 6. K optimizaciji transportnih procesov je veliko prispeval tudi naš modul Time Slot Management, ki prevoznikom ter skladiščnim operaterjem omogoča boljše časovno načrtovanje nakladov in razkladov tovora v skladišču.Skladiščni del objekta klimatiziramo z uporabo nočnega hlajenja, s čimer vzdržujemo temperaturni režim ob najnižji porabi energentov. Avtomatsko krmiljene kupole na strehi objekta zagotavljajo zniževanje notranje temperature praktično brez trošenja dodatne energije. Za ogrevanje prostora uporabljamo toplotne črpalke. Celoten objekt osvetljujejo le LED svetila. V podjetju smo uvedli sistem ločevanja odpadkov ter izvedli več izboljšav na področju varovanja okolja pri poslovanju. Na parkirišču pred novim objektom smo postavili polnilnico za električna vozila in kupili tudi prvi električni službeni avto za cargo-partner Slovenija. Prav tako smo uvedli sistem ravnanja z embalažo.Do okolja prijaznejša transportna mobilnost pomeni razvoj novih tehnologij in novih virov, nato pa še gradnjo dodatne infrastrukture, ki bo omogočala širšo uporabo teh tehnologij. To bo neizogibno zvišalo cene transporta. Predvidevamo, da so zato največje možnosti za razvoj do okolja prijaznejše transportne mobilnosti v gospodarsko močnejših državah, ki so na splošno tudi bolj okoljsko ozaveščene, na primer v Nemčiji in skandinavskih državah.Predvsem delamo v smeri, da bomo še hitrejši in še bolj usmerjeni k iskanju rešitev po meri za specifične potrebe posameznih strank. Vsekakor hkrati želimo biti še boljši delodajalec za naše zaposlene in dodati kakšen inovativen košček v mozaik razvoja logistične panoge v Sloveniji.