V štirih letih do 1300 novih električnih polnilnic

Partner v energetski tranziciji

Vizija Petrola je postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.

Merilo za obračun je na željo uporabnikov namesto časa količina porabljene energije. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Preglednejši in bolj enakopraven obračun

Petrol je uporabnikom sedem let omogočal brezplačno polnjenje na javnih avtocestnih polnilnicah z nazivno močjo do 22 kW. S 15. februarjem je začel, podobno kot so storili tudi drugi ponudniki in kot je bilo že dalj časa napovedano in pričakovano, polnjenje zaračunavati. Precejšnja novost za uporabnike, ki so bili vajeni polnjenja in plačevanja na hitrih polnilnicah, da je čas kot merilo za obračun zamenjala količina porabljene energije. Zakaj in kaj to pomeni za uporabnike in kaj za Petrol?



»Uporabniki so želeli spremembo in mi smo jim prisluhnili,« pojasnjuje Tadej Smogavec odločitev za prenovo zalednega sistema upravljanja električnih polnilnic, ki po novem omogoča zaračunavanje polnjenja (na AC-, DC- in UC-polnilnicah) po količini porabljene energije namesto po času, ko je vozilo priklopljeno na polnilnico. V Petrolu namreč po besedah sogovornika nenehno zbirajo povratne informacije s terena ter se poskušajo prilagajati željam in potrebam uporabnikov, ki so v središču njihove pozornosti.



Kot pravi Luka Strnad Peterca, si po spremembi načina obračunavanja »vsak, tudi povsem nov uporabnik, čisto preprosto lahko predstavlja in izračuna, koliko ga stane strošek polnjenja. Kar pomeni popolno transparentnost za uporabnike kot tudi za Petrol.«



Kako pa gledajo na spremenjeni način obračuna v Petrolu? Matic Markovič iz Razvoja trajnostne mobilnosti pojasni: »V Petrolu menimo, da je obračunavanje porabljene električne energije bolj enakopraven način zaračunavanja, saj to v praksi pomeni, da plačaš toliko, kolikor si napolnil. Tako so vsi tisti avtomobili, ki lahko polnijo z nižjo priključno močjo, enakovredni onim, ki lahko polnijo z višjo priključno močjo. Spremembo nam je omogočila prenova zalednega sistema za upravljanje polnilnic, ki je tako poskrbela, da smo potek polnjenja prilagodili željam uporabnikov.«



Poleg tega so uvedli dodatno tarifo, ki se začne zaračunavati po preteku določenega časovnega intervala na polnilnicah. V praksi so s tem spodbudili uporabnike, da po končanem polnjenju svoje vozilo umaknejo s polnilnega mesta in omogočijo polnjenje drugim, čakajočim uporabnikom. »V Petrolu imamo poleg izgradnje polnilne infrastrukture namreč v središču pozornosti izboljševanje uporabniške izkušnje, saj želimo tako spodbuditi razvoj elektromobilnosti v naši regiji,« še pravi Markovič.



Kdor polni avto na Petrolovi polnilnici, se vozi na veter. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Evropski zeleni dogovor predvideva, da bo za električna vozila do leta 2025 na voljo milijon polnilnih mest. Kot v novem posebnem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče, smo od te ciljne vrednosti še zelo daleč. EU mora pospešiti uvajanje polnilniške infrastrukture, saj so po ugotovitvah revizorjev pri potovanju z električnim vozilom po EU še vedno ovire. Razpoložljivost javnih polnilnih postaj se med državami bistveno razlikuje, plačilni sistemi niso usklajeni, uporabniki pa nimajo na voljo dovolj informacij v realnem času.Slovenija je imela po podatkih Evropskega observatorija za alternativna goriva septembra lani 757 javnih polnilnih mest, kar jo po številu polnilnih mest na 100 kvadratnih kilometrov površine uvršča med srednje dobro pokrite. Da bi dosegli preboj, so torej nujni ambiciozni načrti ključnih igralcev na trgu elektromobilnosti.Družba Petrol si je postavila cilj, da bo imela do leta 2025 v svojem portfelju 1300 novih električnih polnilnic. Električna polnilna infrastruktura je namreč po besedah, vodje tamkajšnje infrastrukture za električna vozila, eden od dveh glavnih segmentov trajnostnega in inovativnega poslovanja družbe. »S širjenjem omrežja električnih polnilnic v Petrolu sledimo zastavljeni strategiji in viziji, po kateri želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.«Danes upravljajo 167 avtocestnih polnilnic (od tega jih je devet na Hrvaškem) in 58 hitrih polnilnic (14 na Hrvaškem in eno v Črni gori). Nedavno so na Kozini postavili svojo prvo ultrahitro polnilnico, do sredine leta pa nameravajo postaviti v Sloveniji in na Hrvaškem še tri. Samo letos so predali v uporabo več kot 16 novih električnih polnilnic, med njimi vsaj pet hitrih in eno ultrahitro.Javna polnilniška infrastruktura pa ni vse, kar na tem področju snuje Petrol, saj bo ponujal celovito, povezano, pametno in trajnostno rešitev, ki vključuje tudi polnjenje doma in v službi ter v večstanovanjskih stavbah. To bo povezano v paketno ponudbo, v kateri so preskrba z elektriko iz obnovljivih virov energije, sončne elektrarne in hišne polnilnice, parkirni senzorji, paketi javnega polnjenja in podobno. Za letos napovedujejo tudi pilotni projekt baterijski zalogovnik v povezavi z mini »hubom« električnih polnilnic.Ni dovolj, da je mobilnost električna, poudarjajo v Petrolu, pomembno je, da je trajnostna. Zato elektriko za svoje polnilnice zagotavljajo iz obnovljivih virov, namreč iz vetrnih elektrarn. S temi proizvedejo za 35.000 povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energije in tako znižujejo izpuste. Svojo zeleno ponudbo dopolnjujejo s sončnimi elektrarnami in hidroelektrarnami, ki jih gradijo v regiji, delež okolju prijaznejše energije za dom pa bodo povečali še z dokupom trajnostne elektrike iz tujine., vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu, pojasni: »Ključno vlogo v razvoju trajnostne mobilnosti vidimo predvsem v postavitvi ustrezne javne električne polnilne infrastrukture na strateško najpomembnejših frekventnih, osrednjih in tranzitnih lokacijah: na javnih parkiriščih, v garažnih hišah, mestnih središčih, v turističnih krajih in na avtocestah.«Med Petrolovimi celostnimi rešitvami trajnostne mobilnosti velja omeniti še vozilo kot storitev oziroma dolgoročni najem električnega vozila. To je rešitev za vsa podjetja, ki si želijo sodoben in okolju prijazen vozni park, popolnoma prilagojen njihovim potrebam. Za čistejšo vožnjo, z manj emisijami in manj stroški na prevožen kilometer, brez skrbi, pravijo v družbi.Druga taka rešitev je celovito upravljanje voznega parka; ponudnik prouči obstoječo konfiguracijo voznega parka ter potrebe naročnika in zanj oblikuje stroškovno učinkovito floto vozil ter ga vodi pri prehodu na trajnostno mobilnost.Kot še pojasni Tadej Smogavec, električnih polnilnic v prihodnje ne bodo postavljali le sami, ampak v partnerstvu s tistimi, ki se zavedajo, da jim električna polnilna infrastruktura lahko omogoči razvoj njihove osrednje poslovne dejavnosti ali jim celo neposredno prinese dodatne prihodke. »Petrol lahko k takšnim partnerstvom veliko prispeva. Ima usposobljeno in kompetentno ekipo zaposlenih, najsodobnejšo IT-podporo in možnost pridobivanja nepovratnih sredstev iz EU. S tem, ko smo vzpostavili sistem, preko katerega povezujemo električne polnilnice s preostalimi ponudniki polnilne infrastrukture po Evropi, svojim partnerjem odpiramo nove poslovne priložnosti.«Petrolove in partnerske električne polnilnice so se pojavile v aplikacijah in navigacijskih sistemih številnih domačih in tujih uporabnikov električnih vozil, kar poenostavlja njihovo uporabo. Zato baza uporabnikov eksponentno raste.Za voznike je zelo pomembno, kje bodo lahko napolnili svoj avto, kje je najbližja primerna polnilnica. Odgovor ponuja nova storitev, aplikacija OneCharge. Pove, kje so polnilnice, na katerih Petrol omogoča storitev polnjenja, in ali je polnilnica v tistem trenutku zasedena. Če je, aplikacija pove, kdaj bo polnilno mesto prosto, uporabnik pa izve tudi, kako je z zasedenostjo parkirnega mesta ob polnilnici. OneCharge uporabnikom omogoča začetek polnjenja, ti pa lahko spremljajo njegov potek na mobilni napravi, medtem ko sami delajo kaj drugega.Petrol se je konec lanskega leta povezal tudi z največjo svetovno roaming platformo Hubject, preko katere ponudniki storitve polnjenja in upravljavci infrastrukture z lahkoto sklepajo dogovore o sodelovanju po vsej Evropi in širše. Tako ima dostop do Petrolove infrastrukture kar največ ponudnikov storitve polnjenja, hkrati pa se širi nabor polnilnih mest, ki so na voljo imetnikom Petrol klub plačilne kartice e-mobilnosti in uporabnikom aplikacije​ OneCharge.