Varen in zanesljiv dostop do elektromobilnosti

Polnilna postaja Wallbox Webasto LIVE z uporabo povezave Wi-Fi omogoča polnitev z dinamično nastavitvijo izhodne moči polnjenja do 22 kW. FOTO: Webasto

FOTO: Webasto

Poleg ogrevalnih in pomičnih strešnih sistemov za vse vrste vozil in vse tipe pogonov so v ponudbi podjetja tudi baterijski sistemi in inovativne rešitve za e-mobilnost. Webasto s svojimi zmogljivimi in pametnimi polnilnimi postajami, celovitimi storitvami in digitalno povezljivostjo ponuja celovito rešitev polnjenja tako za domačo kot za profesionalno uporabo.Uporabnikom prijazna stenska izvedba polnilne postaje Wallbox Webasto LIVE z uporabo povezave Wi-Fi je opremljena s kablom dolžine 4,5 ali 7 m in z ustreznim priključkom tipa 2 ter omogoča polnitev z dinamično nastavitvijo izhodne moči polnjenja do 22 kW. Digitalne storitve, ki jih pri tem ponuja Webasto, vključujejo med drugimi tudi daljinski dostop prek aplikacije, sledenje procesa polnjenja v živo, sporočanje podatkov o polnjenju in stroškovno optimalno polnjenje.Če želi kupec integrirati eno ali več polnilnih postaj z EMS, jih lahko električni instalater poveže skozi konfiguracijske nastavitve v le nekaj klikih.Polnilno postajo je možno povezati z mobilnim omrežjem in upravljati z aplikacijo Webasto ChargeConnect App ali na portalu Webasto ChargeConnect. Združljiva je s komercialno dostopnimi zalednimi sistemi prek OCPP 1.6 J z možnostjo dinamičnega upravljanja obremenitve z največ 250 polnilnimi mesti. S pomočjo aplikacije, ki je inovativna rešitev Webasta, lahko kadarkoli in od koderkoli spremljate stanje vaše polnilne postaje, celotno zgodovino polnjenja, vašo porabo in še veliko drugih aktivnosti. Polnilna postaja Webasto LIVE tako ni namenjena samo končnim kupcem, temveč tudi proizvajalcem vozil in poslovnim strankam z lastno floto vozil. Dinamično upravljanje obremenitve polnjenja omogoča lokalno nastavitev s povezavo Wi-Fi in enostavno upravljanje s pomočjo spletnega nastavitvenega vmesnika Webasto Live. Izogibanje večjim obremenitvam preprečuje nastajanje visokih stroškov. Zaradi prilagodljivosti je pri dodajanju polnilnih mest vsaka polnilna postaja lahko nastavljena kot nadrejena (master) ali podrejena (slave). Polnilna postaja Webasto LIVE je združljiva s sistemom upravljanja z energijo (EMS), pri čemer je integracija v sisteme EMS mogoča s protokolom Modbus TCP. Ta omogoča spremljanje in optimizacijo lastne porabe energije in pametno polnjenje z napredno porazdelitvijo energije. Identifikacija na polnilni postaji je mogoča z uporabo kartice RFID (vključno z 2 RFID-karticama, vsi RFID-mediji se lahko primerno uskladijo).Za domačo uporabo polnilnih postaj prihaja na trg druga generacija – nova različica električne polnilnice Webasto PURE, ki je uporabniku še bolj prijazna. Z novo različico Webasto PURE podpiramo želje in zahteve strank, ki se nanašajo na električno polnjenje. Nova generacija Webasto PURE ima kar nekaj izboljšav. Osrednji LED-zaslon prikazuje aktivno polnjenje s pretočnim, rahlo utripajočim barvnim prehodom. Webasto zagotavlja petletno jamstvo brez dodatnih stroškov, s čimer bistveno presega zakonsko obvezno jamstvo dveh let in s tem potrošnikom ponuja varen in zanesljiv dostop do elektromobilnosti z razširjenim jamstvom in z izpolnjevanjem vseh zakonskih zahtev. Dodatna prednost nove polnilnice Webasto PURE je tovarniško vgrajena zaščita pred enosmernim diferenčnim tokom.Tako kot predhodni model bo tudi nova e-polnilnica Webasto PURE na voljo v dveh različicah z močjo polnjenja 11 in 22 KW. Novost je, da ima instalater pri zagonu polnilnice na voljo nadaljnje stopnje jakosti toka, da lahko bolje prilagodi polnilni tok z obstoječo infrastrukturo. Poskrbljeno je tudi za univerzalno ključno stikalo, ki blokira dostop nepooblaščenih uporabnikov do polnilne postaje.Za operaterje prenosnih sistemov električne energije je pomembno dejstvo, da bo novi Webasto PURE omogočal oddaljen dostop prek zvočnofrekvenčnega omrežnega sprejemnika, kar zagotavlja stabilnost omrežja. Webasto PURE omogoča preprosto montažo, hitro polnjenje in enostavno delovanje polnilnice (plug & play).Vsebino omogoča Webasto