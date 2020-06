Vlada Eko skladu namenila več sredstev

Eko sklad širi spekter naložb v trajnostno mobilnost Preberite še:

Ljubljana - Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je bil sprejet sklep za povečanje namenskega premoženja in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in sicer v višini 107.146,07 evrov.Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.Vsako povečanje namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.