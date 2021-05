Vozili bomo le še dve desetletji, nato se bomo prevažali

Zanašanje na informacije v realnem času

C-V2X – kratica povezanih vozil

Proizvajalci vozil in ponudniki storitev povezljivosti (beri: telekomunikacijski operaterji) so najprej morali najti skupen jezik oziroma standard, preko katerega se bodo sistemi v vozilu, vozila, inteligentne infrastrukturne rešitve in možgani v računalniškem oblaku sporazumevali. Prva različica standarda C-V2X, kjer črka C označuje mobilna omrežja (ang. Cellular), V2X pa povezavo vozil z vsem mogočim (ang. Vehicle-to-everything), je luč sveta ugledala že pred več kot desetletjem.



Njen namen je bil vzpostaviti neposredno komunikacijo med vozili (V2V) in infrastrukturo (V2I). Seveda je do implementacije teh tehnologij v avtomobilski praksi minilo več let, kot prva je rešitve V2X v nekatera svoja vozila začela vgrajevati Toyota, in sicer leta 2016, leto pozneje pa so sledili še prvi modeli proizvajalca General Motors (blagovna znamka Cadillac). Nova vozila se za komunikacijo že zanašajo na mobilna omrežja 4G (LTE) in 5G.

Tehnološko podprta vožnja

Zaščita ranljivih udeležencev v prometu

Koristi za vso družbo

Trg povezanih vozil še naprej hitro raste. Napredek mobilnih in drugih tehnologij voznikom in potnikom omogoča, da izkoristijo vse bolj dovršene informacijsko-zabavne, navigacijske, varnostne in telematske storitve. Povpraševanje narašča po vsem svetu, saj je trg povezanih vozil eden najhitreje rastočih segmentov interneta stvari – in hkrati njegov najboljši ambasador.Najnovejša vozila vsebujejo zelo napredne informacijske in komunikacijske tehnologije , vključno z več deset računalniki, široko paleto senzorjev in v mnogih primerih napredno povezljivostjo. Številna nova vozila se zanašajo na mobilna omrežja za zagotavljanje vse bolj bogate palete informacijsko-razvedrilnih in telematskih storitev, vključno z napredno navigacijo, samodejnim klicem v sili, samodejnim plačilom cestnin in celo zavarovanjem posameznih voženj. Zlasti mobilna omrežja igrajo vse pomembnejšo vlogo pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu in krepitvi sistemov, pomembnih za varnost v vozilu.Poleg tega, da na ta način naši prevozi postanejo varnejši, lahko povezana vozila prinesejo tudi širše koristi za družbo, saj ljudem pomagajo izbrati najučinkovitejšo obliko prevoza in najhitrejše poti do ciljev, hkrati pa omogočajo že omenjeno samodejno pobiranje cestnin. Vse našteto je namenjeno in tudi v praksi vodi do zmanjšanja prometnih zastojev, emisij škodljivih plinov in negativnega vpliva prometa na okolje.Z zagotavljanjem informacij v realnem času o razmerah zunaj vidnega polja voznika lahko tehnologije povezanih vozil (C-V2X) poskrbijo za bistveno večjo varnost vožnje. Pri tem je pomembno, da (so)delujejo v navezi z drugimi senzorji v vozilu. Podatki, ki jih zajame sistem C-V2X, lahko dopolnjujejo podatke, ki jih zajemajo radar, lidar in ultrazvočni sistemi, ki vozniku pomagajo, da vozilo ostane na cesti in znotraj voznega pasu, drži varnostno razdaljo do vozila pred njim in se učinkovito spopada s slabimi vremenskimi pogoji in slabimi svetlobnimi razmerami, ki ljudem – pa tudi računalnikom – znatno otežijo vožnjo.V vozila vgrajen osrednji računalnik lahko združuje podatke, prejete prek sistema C-V2X, s podatki, ki jih zajamejo kamere vozila. Tovrstne rešitve niso uporabne le za prepoznavo (in tolmačenje) prometnih znakov, najnovejši sistemi so zelo uspešni tudi pri prepoznavi vrste ovir in predmetov – ločijo na primer žival, kolesarja itd.Naslednji korak razvoja je povezovanje omenjenih sistemov s 3D-zemljevidi visoke ločljivosti, kar omogoča natančno določanje lokacije vozila. Kombinacija nenehno razvijajočih se in izboljšanih senzorjev in računalniške strojne inteligence bo najprej posnemala, sčasoma pa tudi presegla zaznavne in kognitivne sposobnosti človeških voznikov. Avtonomna vožnja, kot jo lahko občudujemo v filmih znanstveno-fantastičnega žanra, utegne postati realnost že v desetletju ali dveh.Tehnologije C-V2X se lahko uporablja na različne načine za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, obenem pa njihova raba dviga učinkovitost prometa in infrastrukture. Oglejmo si nekaj primerov njihove uporabe. Primarna naloga tehnološko podprte vožnje je izogibanje napakam, ki vodijo do trkov in prometnih nesreč. V primeru, ko imamo na cestah vozila, opremljena s tehnologijo C-V2X, to pomeni, da vsako vozilo lahko oddaja svojo identiteto, položaj (lokacijo), hitrost in smer vožnje.Računalnik v vozilu lahko te podatke združi s podatki iz drugih vozil (v bližini) in tako ustvari svoj lastni zemljevid neposredne okolice v realnem času ter ugotovi, ali so katerakoli druga vozila (vključno s tistimi, ki vozniku niso vidna) v takem položaju, da bi lahko prišlo do trka (ob zavijanju, nalet vozil, izsiljevanje prednosti …).Umetna pamet v vozilu lahko ob zaznavi nevarne situacije tudi sama posreduje in se izogne trčenju, na primer z zaviranjem ali pospeševanjem. Nekateri sistemi lahko tudi prevzamejo upravljanje vozila iz rok voznika, če zaznajo veliko nevarnost. V kolikor računalnik preko senzorjev in kamer zazna, da pri zavijanju v križišču zapiramo pot drugemu vozilu, lahko samodejno pritisne zavore in prepreči premikanje avtomobila naprej.Sistemi za (pol)samodejno vožnjo so še posebej dobrodošli pri vožnji z zgoščenem prometu ali koloni, saj vozniki nismo navdušeni nad stalnim speljevanjem in ustavljanjem. Povezana in pametna vozila pa bodo vožnjo v koloni dvignila na povsem drug nivo, saj bodo omogočala, da bodo avtomobili vozili bližje eden drugemu, kar pomeni, da bo tudi zastojev manj, saj bo prostor na cestišču optimalneje izkoriščen, vožnja v zavetju pa vodi tudi do manjše porabe goriva.In ker se računalniki vozil »pogovarjajo« med seboj, bo njihovo pospeševanje in zaviranje usklajeno. Tudi sicer bo po zaslugi povezanih vozil vožnja postala bolj kooperativna. Vozila se bodo med seboj lažje in hitreje uskladila glede menjave voznih pasov ter vključevanja vozil v gost promet.Prometna infrastruktura lahko uporablja tehnologije C-V2X za opozarjanje vozil na stoječe kolone ali cestna dela pred njimi, da lahko ta ustrezno upočasnijo in se izognejo močnemu zaviranju. Gledano širše lahko obcestna infrastruktura uporablja C-V2X za pomoč vozilom pri ohranjanju enakomerne hitrosti in zmanjšanju števila tako imenovanih fantomskih zastojev, ki jih povzroča učinek valovanja zaradi nenadnega zaviranja in menjave voznega pasu na avtocestah. Semaforji lahko prihajajočim vozilom svetujejo, kdaj se bo prižgala zelena ali rdeča luč, vozila pa temu ustrezno prilagodijo hitrost vožnje.Vozila, opremljena s sistemi C-V2X, bodo v prihodnosti lahko zaznala pametne telefone pešcev in kolesarjev, kar jim bo omogočilo, da se izognejo trkom s temi ranljivimi udeleženci v prometu. Ko pametni telefon zazna, da se nahaja na cesti ali v njeni neposredni bližini, lahko neprekinjeno oddaja signal, s katerim opozori bližnja povezana vozila na svojo prisotnost.Omenjene tehnologije lahko uporabimo za razširitev elektronskega obzorja vozila, tako da to zazna nevarnosti v vseh smereh, tudi izven vidnega polja voznika, v megli ali nepregledni pokrajini. Prometni znaki lahko s pomočjo C-V2X oddajajo opozorila o nevarnosti vsakemu vozilu na določenem odseku ceste. Poleg tega se lahko namensko komunikacijo med vozili uporabi tudi za pošiljanje pomembnih podatkov, zajetih preko senzorjev, drugim vozilom. Tako lahko vozila druga drugo opozorijo na poledico, nesrečo itd.Seveda so v ta sistem vključene tudi reševalne in druge službe. Policijski avtomobili, reševalna vozila, gasilska vozila in druga vozila na nujni vožnji lahko tako opozorijo druga vozila na njihovih poteh, da sprostijo cestišče in omogočijo večjo pretočnost. Povezava C-V2X lahko preko nadzornega centra prilagodi tudi delovanje semaforjev, tako da lahko vozila na nujni vožnji hitreje prevozijo križišča – brez da bi morala upočasniti vožnjo.Tehnologije povezanih vozil in infrastrukture ponuja številne tehnične in ekonomske prednosti vsem deležnikom, ne le voznikom. Olajšajo tudi delo skrbnikom cest in proizvajalcem vozil. Vse to bo dolgoročno vodilo v preoblikovanje prometa, kot ga poznamo. Inteligentni prometni sistemi in vozila bodo poskrbeli, da bodo ceste in avtoceste postale bolj pretočne, zastojev in onesnaženja bo znatno manj, boljša varnost in učinkovitost prometa pa bosta vodili v boljšo kakovost življenja vseh ljudi.