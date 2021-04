Z veriženjem blokov do certificiranja skladnosti vozil

Izboljšanje učinkovitosti

Na veriženju blokov temelječo rešitev za skoraj sprotno preverjanje in sledenje skladnosti tisočev sestavnih delov vozil bodo najprej uvedli v obratih partnerjev v okolici Renaultovih tovarn Bursa v Turčiji, Douai v Franciji in Palencia v Španiji.

Nova rešitev za evropsko avtomobilsko industrijo, XCEED (eXtended Compliance End-to-End Distributed), s tehnologijo veriženja blokov (blockchain) olajša certificiranje skladnosti komponent vozil od zasnove do proizvodnje. Omenjeno rešitev so razvila in izdelala podjetja Faurecia, Skupina Renault, Knauf Industries, Simoldes in Coşkunöz v sodelovanju z IBM.Rešitev, ki je uspešno prestala preizkus v Renaultovi tovarni Douai, je na voljo proizvajalcem avtomobilov in dobaviteljem po vsem svetu ne glede na njihovo velikost. Kot so sporočili iz Renault Nissan Slovenija, bodo na veriženju blokov temelječo rešitev za skoraj sprotno (near real time) preverjanje in sledenje skladnosti tisočev sestavnih delov vozil najprej uvedli v obratih partnerjev v okolici Renaultovih tovarn Bursa v Turčiji, Douai v Franciji in Palencia v Španiji.Rešitev XCEED izboljšuje odzivnost in učinkovitost, kar je pomembno v času vedno strožjih predpisov. Spomnimo, da so septembra lani začeli veljati novi predpisi o nadzoru trga, ki so uvedli okrepljeno kontrolo vozil, ki so že na trgu. »Celotna proizvodna veriga mora zato svojo strukturo prilagoditi tako, da se bo lahko kar hitreje odzivala na zahteve regulatornih organov. Z XCEED želimo zagotoviti orodje za sledljivost in skladnost za celoten ekosistem evropske avtomobilske industrije kot odgovor na predpise in zahteve kupcev, obenem pa okrepiti konkurenčnost evropske industrije in njeno tehnološko samostojnost. XCEED je zasnovan tako, da je vključujoč in da omogoča vsem svetovnim akterjem avtomobilske industrije, od multinacionalk do malih in srednje velikih podjetij dostop do zmogljivega skupnega digitalnega orodja.«Platforma XCEED bo pomagala zagotavljati boljše in bolj učinkovito upravljanje skladnosti, hkrati pa zagotovila upoštevanje zaupnosti, intelektualne lastnine in lastništva podatkov vsakega podjetja posebej. Platforma temelji na odprtokodnem protokolu veriženja podatkovnih blokov »Hyperledger Fabric«, ki je bil razvit v sodelovanju z IBM.Faurecia je imela v tem inovativnem ekosistemu od vsega začetka ključno vlogo, je ob tem pojasnil, direktor za celovito kakovost skupine Faurecia, in dodal, da lahko s tem varnim, preglednim in avtomatiziranim sistemom souporabe podatkov sledijo težavam in jih zelo hitro tudi razrešijo, obenem pa okrepijo zagotavljanje skladnosti in konkurenčnosti. »Prepričani smo, da bo ta najsodobnejši projekt v prihodnjih letih spremenil prakse v naši industriji.«, koordinatorica projekta XCEED Skupine Renault, pa je dodala, da je XCEED zmogljivo orodje za preobrazbo avtomobilske industrije z zagotavljanjem operativne odličnosti celotnega ekosistema vključno z manjšimi akterji, ki sicer ne bi zmogli naložb v takšno tehnologijo. Z XCEED imamo, je poudarila, direktorica za avtomobilski trg, Knauf Industries, skladen pristop v okviru souporabe njihovega strokovnega znanja v fazi snovanja programa pa vse do zaključka življenjskega obdobja vozila.