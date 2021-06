Za učinkovito logistiko pomembno celostno načrtovanje

Ogled konference Foto Matjaž Vreča/delo

Napredne platforme za obdelavo podatkov in analitiko omogočajo celostno spremljanje delovnih sredstev podjetja v realnem času, pravi Francis Cepero, direktor vertikalnih rešitev v A1 Digital. FOTO: Leon Vidic/Delo

Strankam ponujamo celovito IT-podporo, moderen in prilagodljiv skladiščni sistem, pravi Viktor Kastelic, direktor cargo partner Slovenija. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Direktor cargo-partner Slovenija Viktor Kastelic je napovedal gradnjo druge faze iLogističnega centra na Brniku. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Drugi sklop spletne mednarodne konference, ki jo je medijska hiša Delo pripravila v sodelovanju z AV Living Lab kot zaključek večmesečne poslovne kampanje na temo mobilnosti, ki je potekala pod nazivom City as a Lab: Mobilnost 2021 – Vizija urbane prihodnosti, je namenjen logistiki in pametnim tovarnam.Svoje razmišljanje je uvodoma predstavil Francis Cepero , direktor vertikalnih rešitev v A1 Digital, ki je poudaril, da njihovo podjetje, ki je del skupine A1, deluje na področjih računalništva v oblaku, interneta stvari, umetne inteligence, strojnega učenja in kibernetske varnosti. Zaposlujejo 200 ljudi, imajo pa več kot 1500 strank in vodijo več kot 500 mednarodnih IoT projektov. Analitsko podjetje Gartner pa jih je uvrstilo v t. i. magični kvadrant ponudnikov storitev povezljivosti za leto 2020.Glavne težave v logistiki dandanes so upravljanje s sredstvi podjetja, premajhna optimizacija delovnih sredstev podjetja, premalo celostno načrtovanje in premajhen vpogled v analizo podatkov, je naštel Cepero. Dodal je, da številna podjetja sploh ne uporabljajo umetne inteligence, modelov strojnega učenja, za napovedi povpraševanja in celotno dobavno verigo, s tem pa so podvržena nezmožnosti hitre prilagoditve povečanemu povpraševanju s strani kupcev ter spremembam na trgu, saj se še vedno preveč osredotočajo na ročno načrtovanje. Kot pravi Cepero, je treba uporabiti tehnologije in rešitve, ki so najbolj smiselne ter prilagajati poslovne procese in poslovne modele.Napredne platforme za obdelavo podatkov in analitiko omogočajo celostno spremljanje delovnih sredstev podjetja v realnem času. Kot je poudaril Cepero, digitalna logistika v realnem času temelji na povezanih sredstvih in načrtovanju. IoT rešitve omogočijo upravljanje v realnem času z delovnimi sredstvi podjetja in pošiljkami. Napredno logistično načrtovanje pa omogoča modeliranje prevoznih poti v realnem času, in sicer na podlagi različnih podatkov, kot je na primer, kje točno se nahaja tvoja pošiljka in kakšen je njen trenutni status.Cilj digitalne transformacije v logistiki je vzpostavitev enega samega sistema za nadzor in upravljanje vseh delovnih sredstev in orodij v podjetju. Za digitalno transformacijo v velikih podjetjih po Ceperovih besedah potrebujejo od 3 do 6 mesecev, tako da je za srednje velika podjetja to še hitreje. »Če boš načrtoval hitreje kot konkurenca, boš lahko prvi zadovoljil potrebe kupcev,«še pravi Cepero. Z IoT rešitvami in integriranim logističnim načrtovanjem bo podjetje bolj okretno pri procesu načrtovanja, zato se bo lahko odzvalo hitreje na vse nepredvidene zahteve na trgu., direktor cargo-partner Slovenija, ki je v Sloveniji prisotno že od leta 1996 in so eden večjih logistov za mednarodne prevoze pri nas, je leta 2019 odprl iLogistični center na Brniku, ki ga bodo kmalu začeli širiti. Podjetje je ponudnik celovitih logističnih rešitev z obsežnim portfeljem storitev letalskih, ladijskih, kopenskih prevozov in skladiščnega poslovanja. Podjetje cargo-partner je mednarodna logistična skupina s sedežem v Avstriji, ki ima skupno 3250 zaposlenih v 130 poslovalnicah v 40 državah sveta.Kastelic je med drugim predstavil različne študije primerov, in sicer kako vzdržujejo oskrbovalno verigo tudi v času motenj, kako strankam zagotovijo bolj učinkovito skladiščenje ter kako so podprli spletne trgovce med pandemijo. Predstavil je pametne rešitve za skladiščenje za vodilnega avtomobilskega dobavitelja, katerega stranke so med drugim Škoda, Audi, Jaguar…, ki je zahteval najvišjo možno preglednost in natančnost pri logističnih procesih. »Zagotavljamo, da so izdelki vedno na voljo za prevzem in da produkcijski proces lahko gladko teče.« Ko so se zaradi lockdowna v letu 2020 dobavne verige pretrgale, je bil velik izziv, kako zagotoviti mobilnost blaga. A kot poudarja Kastelic, so se odzvali hitro in zagotovili novo železniško storitev preko nove Svilne poti in organizirali tedenske čarterje iz Daljnega Vzhoda. V podjetju so oktobra lani vzpostavili tudi urgentno točko 24/7 za hitro posredovanje pri vseh časovno kritičnih pošiljkah. Za ta korak so se odločili zaradi naraščajoče potrebe po hitrih in prilagodljivih transportnih rešitvah. Med drugim so tako novembra lani za proizvajalca pnevmatik uspešno organizirali transport za pošiljko, ki jo je bilo treba v nekaj dneh prepeljati iz Tajske v Združeno kraljestvo - stranka bi v nasprotnem primeru zaradi nepravočasne dostave plačala velike penale svojim naročnikom.Pandemija je pospešila tudi spletno nakupovanje, spletni trgovci pa so bili zaradi hitre rasti postavljeni pred nove izzive, kot je na primer pomanjkanje skladiščnih kapacitet in zaposlenih ter neprimeren IT sistem. Zato tudi niso mogli pravočasno dostaviti naročenega blaga, cargo-partner pa jim je ponudil novo storitev, tako imenovani fulfilment (izpolnitev naročila ali dostava končnim kupcem). Tem storitvam so v novem logističnem centru namenili 6000 kvadratnih metrov skladiščnega prostora, kjer omogočajo, kot je poudaril Kastelic, skladiščenje blaga v kontroliranem temperaturnem režimu in v skladu s standardom HACCP. Spletnim trgovcem zagotavljajo vse storitve dodane vrednosti, ki jih potrebujejo, je pojasnil Viktor Kastelic, kot je na primer skladiščenje v sezonsko prilagodljivih kapacitetah, pakiranje, etiketiranje pošiljk, prevzem, dostavo, povratno logistiko.»Prednost našega logističnega centra je tudi njegova odlična geostrateška lega, ki je izhodišče za distribucijo pošiljk po vsej regiji. Strankam ponujamo celovito IT-podpora, moderen in prilagodljiv skladiščni sistem.« In kakšna bo njihova prihodnost? Odločili so se za gradnjo druge faze iLogističnega centra na Brniku, kjer bo novi objekt imel dodatnih 14.100 kvadratnih metrov skladiščnih površin in pristajalno stezo za drone, del pa bo prilagojen storitvam za oskrbovanje spletnih trgovin, kjer bo tudi drive-in prevzemno mesto za osebni prevzem ali vračilo paketov, še pravi Viktor Kastelic.S predstavitvami bo nadaljevala, svetovalka za digitalne projekte in transformacijo v Lufthansa Systems. 