Za varnejšo vožnjo korenček namesto palice

Kako deluje?

Če bomo za volanom tudi zaradi apllikacije, ki pripomore k varni vožnji, mirnejši in zbranejši, bomo imeli manj opravka z možmi v modrem. FOTO: Jure Eržen/Delo



Napredni tudi 80-letniki

FOTO: Matjaž Vreča/Delo

Lanska statistika prometne varnosti v Sloveniji je bila sicer zelo ugodna (število prometnih nesreč je glede na leto prej upadlo za dobro petino), a žal iz nepravih razlogov. Kot posledica zapor in omejitev prometa zaradi epidemije covida-19. Tako radikalno zmanjševanje prometa pa ne more biti recept za običajne čase, ampak naj bi vozniki več »delali na sebi«. Naučili naj bi se voziti bolj mirno, preudarno, po predpisih. Če izberemo korenček namesto palice, je lahko eden od načinov aplikacija Drajv, ki za nameček utegne prinesti prihranek pri strošku za avtomobilsko zavarovanje.Aplikacija Drajv, ki jo je uporabnikom pred skoraj šestimi leti ponudila Zavarovalnica Triglav, je bila prva brezplačna aplikacija v Sloveniji in regiji, ki ob pomoči signala GPS in senzorjev v pametnem telefonu spremlja način vožnje, varne voznike pa nagradi s popustom pri zavarovalni premiji. Seveda je to za uporabnike prvi in najslajši motiv, saj si je z njeno redno uporabo mogoče privoziti kar do 25 odstotkov popusta. Drugi, nič manj pomemben vzgib, je zadovoljstvo uporabnikov, ki izvira iz občutka, da so se kot vozniki umirili, postali bolj pozorni in hitreje odzivni na dogajanje na cesti.»Zavarovalnici je seveda v interesu, da skrbi za varnost v prometu in zmanjševanje števila prometnih nesreč, predvsem tistih s hujšimi posledicami. Če smo z aplikacijo Drajv prispevali k zmanjšanju vsaj nekaj nesreč, smo zagotovo naredili veliko,« svoje motive opisujejo v Zavarovalnici Triglav. Uporabniki aplikacije so do zdaj skupno prevozili že več kot 640 milijonov varnih kilometrov, kar je gotovo velik prispevek k varnosti na cestah – tudi za tiste, ki aplikacije ne uporabljajo.Aplikacija Drajv spremlja hitrostne omejitve in upoštevanje teh, spremlja premike – uporabo telefona med vožnjo (ki dokazano slabo vpliva na pozornost voznika) ter čezmerne sile pri pospeševanju, zaviranju in vožnji v ovinek. Z uporabo Drajva se voznik navadi upoštevati hitrostne omejitve, disciplinira se, da med vožnjo ne uporablja telefona, da je pozoren na ustrezno varnostno razdaljo, da ne zavira sunkovito in podobno.Mobilno napravo z nameščeno aplikacijo je treba pritrditi na nosilec čim bliže vetrobranskemu steklu, da dobro sprejema signal GPS. Vožnja se posname (v aplikacijo je namreč vgrajena videokamera) bodisi samodejno bodisi z ročnim vklopom in oceni s točkami po posameznih elementih (premik telefona, hitrost, zaviranje, pospeševanje). Voznik posnetek kasneje lahko analizira, odkrije svoje napake, svoje vozne navade. Samodejne posnetke lahko potrdi ali izbriše, če ne želi, da se posamezna slabša vožnja šteje v skupno oceno.Na zaslonu so prikazane omejitve hitrosti med vožnjo. Uporabniki si lahko aplikacijo nastavijo tako, da jih zvočni signal opozori, če prekoračijo dovoljeno hitrost. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je prav hitrost tista, ki najpogosteje kvari skupno oceno. Sledijo premiki – uporaba telefona med vožnjo, medtem ko zaznane čezmerne sile pri zaviranju, pospeševanju ali vožnji v ovinek načeloma niso tako problematični. Na splošno pa so po opažanjih Zavarovalnice Triglav uporabniki aplikacije Drajv varni vozniki, »saj je njihova povprečna skupna ocena voženj kar 97 od sto možnih točk«.Število uporabnikov aplikacije Drajv se iz meseca v mesec povečuje. Do danes si jo je na telefon naložilo okoli 150.000 uporabnikov, od tega jih 66.000 redno mesečno zbira točke za pridobivanje popusta. Pretežno so stari od 31 do 55 let, so pa med njimi celo starejši od 80 let. Kar pomeni, da so tudi starejši naklonjeni tehnološkim rešitvam in znajo uporabljati napredne tehnologije.Mobilno aplikacijo redno posodabljajo, pripravljajo tudi večje dodatne funkcionalnosti. Pomembnejšo prenovo pa je Drajv doživel lani oktobra. Poleg grafične posodobitve je omogočil spremljanje napak med vožnjo v realnem času, in sicer v obliki animacij, dodani so zvočni signali.S prenovo se točkovanje vožnje ni bistveno spremenilo, edina novost pri ocenjevanju je spremljanje premikov oziroma uporabe telefona. Skupna povprečna ocena voženj se ni znižala, nasprotno, v zadnjem času pri Triglavu opažajo celo zvišanje skupne povprečne ocene. Povprečno uporabniki privozijo popust v višini 21 odstotkov, kar polovica pa jih doseže največji možni popust.»V tujini je kar nekaj zavarovalnic,« nam pojasnijo v Zavarovalnici Triglav, »ki uporabljajo telematiko kot način diferenciacije in nagrajevanja varnih voznikov. Tudi učinki so podobni kot pri nas – vozniki, ki uporabljajo telematične rešitve, predstavljajo za 10 do 15 odstotkov nižje tveganje pri rizikih, povezanih s stilom vožnje, pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in zavarovanju avtomobilskega kaska.«