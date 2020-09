Jutri mednarodna konferenca o mobilnosti

Inovacije v mobilnosti

Vsebine kot nova priložnost

Ljubljana - Medijska hiša Delo bo večmesečno poslovno kampanjo na temo mobilnosti pod imenom City as a Lab: Mobilnost 2020 sklenila z virtualno mednarodno konferenco, ki jo v torek in sredo organizira skupaj s podjetjem AV Living Lab. Na konferenci, ki jo bosta odprla minister za infrastrukturoin ljubljanski župan, se bodo prvi dan vrstile razprave s tujimi in domačimi gosti o pametnih mestih, mobilnosti kot storitvi in inovacijah v mobilnosti. V sredo bodo govorniki predstavljali, kaj so vsebine kot nove priložnosti mobilnosti, konferenco pa bodo zaključile razprave o vzponu e-mobilnosti.Udeležence konference bosta prvi dan pozdravila tudi, predsednik sosveta družbe Delo in direktor družbe FMR, ter, glavni direktor družbe Delo. Zatem bodo predstavitve na temo pametnih mest predstavili, član uprave, steber Energija in rešitve v Petrolu,, glavni futurist iz Dubai Future Foundation ter, direktor evropskih projektov pri Airbusu. Slednja bosta tudi razpravljalca na okrogli mizi na temo pametnih mest, pridružil pa se jima bo še, vodja produktne skupine energetskih rešitev v industriji pri Petrolu.O mobilnosti kot storitvi bodo razpravljali, direktorica SŽ-potniškega prometa pri Slovenskih železnicah, Luigi Ksawery Luca', direktor nove mobilnosti pri Toyoti,, vodja poslovnega razvoja pri Viavan ter, globalni vodja poslovnega razvoja pri Scanii.Prvi dan se bo zaključil s predstavitvami inovacij v mobilnosti, predvideni govorci pa so:, direktor premoženjskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav,, direktorica investicij v The Boeing Company – Horizonx,, generalni direktor v Global Venture Investments, HP Enterprise ter, direktor oddelka oblačnih storitev pri Mercedes Benz AG. Slednji bo o tem razpravljal tudi na okrogli mizi z, direktorjem za posel, mobilnost in digitalizacijo pri Accilium GmbH ter, direktorjem službe za inovacije in digitalizacijo poslovanja pri Zavarovalnici Triglav.Drugi dan mednarodne poslovne konference se bo začel z razpravami o vsebinah kot priložnostih, ki jih bodo predstavili, vodja tehnologij interneta stvari in inovacij pri A1 Slovenija,, ustanovitelj in direktor inovacij v Ronin X Design,, direktor partnerstev z vladami in mesti v srednji in vzhodni Evropi pri Uberju,, direktor razvoja aplikacij v BMW in, produktni vodja za e-mobilnost v BMW.O vzponu e-mobilnosti bodo zatem govorili, generalni direktor Renault Nissan Slovenija,, direktor operacij souporabe vozil v Skupini Renault in, vodja razvoja konceptnih modelov pri Audiju. Na okrogli mizi pa se jim bosta pridružila še, direktor področja varnosti in elektrotehnike v SIQ Ljubljana in, vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.