2000 funtov za tečaj zapeljevanja: kako moškosfera izkorišča moško negotovost

Za 7500 funtov lahko moški v Las Vegasu kupijo fotografiranje ob luksuznih avtomobilih in vilah, ki niso njihove, vse le za to, da bi ustvarili podobo uspeha na družbenih omrežjih.

Britanski novinar James Bloodworth v knjigi, novinarskih člankih in javnih nastopih opozarja, da moškosfera ni le škodljiva spletna skupnost moških, ki si izmenjujejo nasvete, temveč tudi vedno večja industrija, ki mastno služi z njihovo negotovostjo.

Eden od izrazov, ki so se razširili v delu moškosfere, je looksmaxxing, ki pomeni maksimalno izboljšanje svojega videza. Sam po sebi looksmaxxing ni nujno problematičen: skrb za telesno pripravljenost, kožo ali osebni slog ni enako kot ideologija moškosfere. Težava nastane, ko videz postane skoraj edino merilo človekove vrednosti, privlačnost pa nekaj, kar naj bi bilo vnaprej določeno z genetiko.

Raziskovalci so analizirali 216 vplivnežev na tiktoku, instagramu in facebooku, katerih vsebine o looksmaxxingu so v obravnavanem obdobju dosegle skupno več kot 14,6 milijarde ogledov. Clavicular, eden najbolj prepoznavnih vplivnežev na tem področju, po poročanju revije Wired ponuja programe, vredne od 49 pa vse do 3000 dolarjev za individualno svetovanje.