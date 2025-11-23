Morda so se mladi zasitili telefona

V ponedeljek se bo začel 41. knjižni sejem. Za narod, ki, če odštejemo nekaj vojn, v katere so ga potisnili drugi, ni nastal na podlagi prelite krvi, ampak knjige, bi moral to biti eden osrednjih letnih dogodkov. A ni tako. Podatki iz lani predstavljene sedme raziskave o bralni kulturi in nakupovanju knjig v Sloveniji Knjiga in bralci, izvedejo jo na pet let, vzbujajo skrb. Na vzorcu 1011 prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 75 let, so junija lani namreč ugotovili, da v zadnjem letu več kot štiri desetine, 42 odstotkov prebivalcev, ni prebralo niti ene knjige.

Knjižni sejem bo potekal ves teden, od ponedeljka do nedelje. Prvi dan bo zaprl vrata ob sedmih zvečer, naslednje dni pa ob osmih, razen v nedeljo, ko se bo dogajanje končalo ob 18. uri. Tako kot lani, ko se ga je udeležilo približno 60.000 obiskovalcev, bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Letošnji moto je Branje je potovanje, mesto v gosteh bo Celje, država v fokusu pa Madžarska.