75 let nove stare domovine Judov

V nadaljevanju preberite:

Tričetrt stoletja po ustanovitvi Izraela se še vedno postavlja nikoli rešeno vprašanje, ali je judovska država lahko demokracija oziroma ali je sionizem, na katerem temelji Izrael, ideološko združljiv s političnim pluralizmom. Judi pred drugo svetovno vojno svojih potencialov niso uresničevali v politiki, ampak na drugih področjih. Ko je v poznem 19. stoletju nastal sodobni sionizem kot gibanje za ustanovitev judovske države, je že njegov duhovni oče, avstro-ogrski Jud, novinar Theodor Herzl, ki se je zavzemal za ustanovitev judovske države v Palestini, pisal špekulacije o bodoči ureditvi te države. Ena možnost je bila družba s pretežno verskim značajem in dominacijo Judov, druga politični pluralizem in sodelovanje med Judi in tam živečimi Arabci. Herzl je zagovarjal drugo možnost, vendar tega vprašanja v Izraelu do danes niso razrešili.