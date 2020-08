FOTO:Adam, Eva in pečeni odojek

Tisto, česar ni mogla najstarejši neprekinjeno delujoči restavraciji na svetu v skoraj tristo letih storiti nobena ujma in nobena vojna, je zmogel koronavirus: madridsko restaurante Botín blizu Plaza Mayor, ki jo v svojih delih omenjajo Graham Greene, Ernest Hemingway in drugi, nekateri pa trdijo, da je bil v njej pomivalec posode tudi mladi Francisco de Goya, so med izbruhom seveda morali zaprti, a od julija spet deluje, gostje spet lahko naročijo njihovega znamenitega na žaru pečenega odojka.Za stavbo, v kateri deluje restavracija, pravijo, da obstaja najmanj od leta 1590. Ko se je po začasnem prenosu dvora v Valladolid dvor Filipa ...