FOTO:Adventna čarovnija v Kvarnerju

Po sledeh monarhije

Večerni sprehod po adventno okrašenem reškem Korzu z obveznim postankom pred številnimi stojnicami z božičnimi dobrotami in izdelki. FOTO: Blaž Kondža

Veseli december v Opatiji

Ob morski obali je tudi pozimi prijetno. FOTO: Blaž Kondža

Luka različnosti

Na adventnih stojnicah na Reki in v Opatiji najdemo tudi dobrote lokalnih pridelovalcev; na fotografiji izbrane žganice iz družinske destilarne Aura. FOTO: Blaž Kondža

Advent na Trsatu



Opatija, zibelka hrvaškega turizma, in Reka, pristaniško mesto in skorajšnja evropska prestolnica kulture, gotovo nista destinaciji, na kateri bi najprej pomislili ob načrtovanju adventnega izleta. A tamkajšnji turistični delavci se zadnja leta zelo trudijo, da bi pričarali karseda pestro in čarobno praznično vzdušje. Ne nazadnje ima tudi bližina morja svoj čar. Če boste želeli obiskati obe mesti in doživeti njun praznični utrip, predlagamo, da prenočite – cene namestitev so načeloma do žepa prijaznejše kot poleti.V Opatiji lahko še danes čutimo duha habsburške monarhije, ki se kaže predvsem v arhitekturi številnih vil. Zgrajene so bile ob razvoju turizma v času Avstro-Ogrske, za kar je zaslužen reški patricij Ignacio Ritter Scarpa, ki je leta 1844 v zaspani ribiški vasici Opatija našel kraj, kjer bi se lahko odpočil od mestnega vrveža. Nedaleč stran od cerk­vice sv. Jakova, najstarejše opatijske stavbe, si je zgradil vilo Angiolina – ime je dobila po njegovi ljubljeni ženi – in v njej preživljal vedno več časa.Kmalu so ga začeli obiskovati prijatelji in znanci, ki so vest o vili ponesli vse do cesarskega Dunaja. Leta 1859 je Angiolino, v kateri je zdaj muzej hrvaškega turizma, obiskala prva kronana glava – sam nadvojvoda Ferdinand. Opatija je postala tako slavna, da so na železniški postaji v Matuljih – Dunaj so z Reko povezali leta 1873 – odprli posebno kraljevsko čakalnico. Zasebno Društvo južnih železnic (Südbahn-Gesellschaft) je začelo načrtno graditi hotele že v letih med 1882 in 1885. Malo pozneje, leta 1889, so Opatijo uradno razglasili za klimatsko zdravilišče, prvo na Jadranu. Pomemben del tedanjega zdraviliškega mesta je 12 kilometrov dolga obalna promenada Lungomare, ki povezuje Volosko na vzhodu in Lov­ran na zahodu.Najlepše okrašeni del Opatije je brez dvoma Park svetega Jakova. Novoletne okraske in lučke so obesili na drevje in grmičevje. Pogled na osvetljeno palmo ali lovor je vsekakor zanimiv. V parku stoji tudi Umetniški paviljon Juraj Šporer, ki v času veselega decembra gosti ustvarjalne delavnice za otroke, poštni urad Dedka Mraza in nastope različnih glasbenikov na odru pred paviljonom. Tam je tudi božični sejem s simpatičnimi hišicami, kjer vam postrežejo z običajnimi adventnimi dobrotami – ocvrtimi miškami, kuhanim vinom in vročo čokolado. Kulturne prireditve se vrstijo tudi po nekaterih hotelih, v Centru Gervais in na Letnem odru, kjer so uredili drsališče. Božično prav­ljico v Naravnem parku Učka smo žal zamudili, saj se je Božiček s svojim spremstvom tam mudil prejšnji konec tedna.Podnevi je živahno tudi pred opatijsko pokrito tržnico, mrkatom, kakor ji pravijo domačini. Tržnica je odprta vsak dan v letu, izjema so štirje prazniki. Je pravi naslov, če iščete sveže ribe, lokalno pridelano sadje in zelenjavo. Pred poslopjem tržnice so postavili novoletno smreko in adventne hiške z gostinsko ponudbo, kjer si lahko privoščimo vroč čaj in čokolado ter še katero drugo božično dobroto.Podrobnejši program prazničnega dogajanja si lahko ogledate na spletni strani lokalne turistične organizacije www.visitOpatija.com. Omenimo še koristno informacijo za voznike: parkiranje osebnih vozil je na nekaterih javnih površinah v Opatiji od 1. decembra 2019 do 29. februarja 2020 ob sobotah, nedeljah in praznikih brezplačno. Verjetno pa ne bo lahko najti prosto parkirno mesto, še posebno ne ob obali.Več adventnih prizorišč kot Opatija vsekakor ponudi Reka, ki bo prihodnje leto nosila laskavi naziv evropska prestolnica kulture pod sloganom Luka različnosti. Decembra se še posebno razživi mestno središče, kjer se lahko sprehodimo ob številnih stojnicah z različnimi izdelki in božičnimi dobrotami in občudujemo novoletno okrasitev glavne mestne ulice Korzo, kjer stoji tudi velikanska novoletna jelka. Vsak večer lahko na izbranih reških trgih prisluhnemo glasbenikom in zaplešemo.Mladi in mladi po srcu se bodo lahko zapeljali z vlakcem Dedka Mraza, ki bo vozil na progi Jelačićev trg–Korzo–Jadranski trg. Vožnja z njim je namenjena predvsem otrokom, zato bodo vozovnice brezplačne. Ljubiteljem drsanja so namenili drsališče Morska snežinka na pomolu Karoline Reške (Gat Karoline Riječke). Otroci bodo prišli na svoj račun tudi v Reških tunelih, ki so bili nekoč zaklonišče. Tam so organizatorji pripravili igralnico za otroke, pa tudi kakšno disko zabavo.Na Trgu Riječke rezolucije poteka RI Gastro Advent, kjer bodo na svoj račun prišli predvsem ljubitelji kulinarike in dobre glasbe. Poleg zimzelenih dobrot, kot so kuhano vino in klobase, gostinci ponujajo tudi kaj drugačnega – seveda ob spremljavi žive glasbe.Praznično vzdušje so Rečani pričarali tudi na Trsatu, kjer že tretje leto zapovrstjo organizirajo Advent na Gradini, kakor pravijo božičnemu sejmu na griču Trsat. Ob sobotah, ko začne sonce zahajati, je iskanje parkirnega mesta lahko velik izziv. Prizorišče prazničnega dogajanja sta Trsatski kaštel in Nugentov park pred njim. V parku so postavili drsališče in hišice s pretežno gostinsko ponudbo, v katerih poleg vroče čokolade postrežejo tudi kaj krepkejšega izpod rok lokalnih pridelovalcev.Stari grad so okrasili s kar 17 kilometri lučk zlate barve. Vanj vstopimo skozi verjetno največji novoletni okrasek, za njegovim obzidjem pa nas med drugim pričaka – tako zatrjujejo organizatorji – največja evropska krona, interpretacija Votivne krone iz leta 1813, ki predstavlja simbol osvoboditve Reke. Okrepčamo se lahko tudi v pravljično okrašenem Vintage baru za obzidjem Trsatskega kaštela. Vsekakor pa se je vredno povzpeti še na najvišji obrambni stolp, saj se od tam odpre čudovit razgled na Kvarnerski zaliv na jugu in Gorski kotar na severu.