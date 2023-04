Agonijo treh otrok je treba čimprej končati

V članku preberite:

Že več kot tri leta se vleče kalvarija treh otrok, zdaj starih od devet do dvanajst let, katerih ločeni starši odločitev o tem, komu bo pripadla skrb zanje, urejajo prek sodišča. Pred natanko tremi leti je v javnosti zakrožil pretresljiv posnetek, ko so jih po odločitvi sodnice s silo odpeljali od matere. Mučni dogodek, v katerem je izvršitelj ob prisotnosti socialnih delavk, policije, dveh pomočnikov in očeta poskušal odpeljati šokirane, kričeče otroke, je trajal več kot štiri ure. Oče, ki je dobil začasno skrbništvo, sedem mesecev ni dovolil stikov med materjo in otroki, ti pa so od njega večkrat zbežali k mami. Potem ko je sodišče otroke že dodelilo očetu, se je pred kratkim zgodil presenetljiv preobrat, v katerem je center za socialno delo sodišču predlagal, naj jih predodelijo materi. Ali ta zasuk napoveduje konec kalvarije, ki je ne bi smel doživljati noben otrok?